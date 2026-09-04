नेपाल बाढ़: 37 लापता बंगाली तीर्थयात्रियों की पहचान के लिए DNA जांच बनी आखिरी उम्मीद

26 अगस्त को नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद, पश्चिम बंगाल कम से कम 37 लापता लोगों के परिवारों से खून के नमूने इकट्ठा कर रहा है। इनमें ज्यादातर वे तीर्थयात्री हैं जो कोलकाता की एक एजेंसी के साथ यात्रा कर रहे थे। इन DNA प्रोफाइल को नेपाल पुलिस को भेजा जाएगा। इससे मौजूदा तलाशी अभियान के दौरान मिले शवों की पहचान करने में मदद मिलेगी।