नेपाल बाढ़: 37 लापता बंगाली तीर्थयात्रियों की पहचान के लिए DNA जांच बनी आखिरी उम्मीद
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26 अगस्त को नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद, पश्चिम बंगाल कम से कम 37 लापता लोगों के परिवारों से खून के नमूने इकट्ठा कर रहा है। इनमें ज्यादातर वे तीर्थयात्री हैं जो कोलकाता की एक एजेंसी के साथ यात्रा कर रहे थे। इन DNA प्रोफाइल को नेपाल पुलिस को भेजा जाएगा। इससे मौजूदा तलाशी अभियान के दौरान मिले शवों की पहचान करने में मदद मिलेगी।
रिश्तेदारों ने CFSL को दिए DNA नमूने
शर्मिष्ठा रॉय के परिवार समेत कई रिश्तेदार अपने नमूने पहले ही दे चुके हैं। दुर्गापुर के सुभाष चंद्र घोष भी लापता लोगों में शामिल हैं। उनका आखिरी व्हाट्सएप अपडेट संपर्क टूटने से ठीक पहले आया था। इकट्ठा किए गए नमूनों को DNA प्रोफाइलिंग के लिए CFSL प्रयोगशाला में भेजा जाएगा। उधर, परिजन बेसब्री से अपनों की खबर का इंतजार कर रहे हैं।