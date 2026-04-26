पश्चिम बंगाल 10वीं बोर्ड रिजल्ट 8 मई को, जानें कैसे तुरंत देखें अपना परिणाम
पश्चिम बंगाल माध्यमिक (कक्षा 10) के छात्रों के लिए अच्छी खबर है। उनके परीक्षा परिणाम 8 मई 2026 को घोषित किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (WBSE) एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इन नतीजों का ऐलान करेगा, जिसके तुरंत बाद छात्र अपना स्कोरकार्ड ऑनलाइन देख पाएंगे।
छात्र अपने परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइटों जैसे wbresults.nic.in या wbbse.wb.gov.in पर देख सकते हैं। अगर इन वेबसाइटों पर ज्यादा ट्रैफिक होने के कारण कोई दिक्कत आती है, तो छात्र NDTV एजुकेशन पोर्टल पर भी अपने नतीजे जांच सकते हैं।
रोल नंबर, जन्म तिथि और कैप्चा अपने पास रखें
नतीजे देखने के लिए छात्रों को अपना रोल नंबर, जन्म तिथि (dd/mm/yyyy) और कैप्चा पहले से ही तैयार रखना होगा। इससे वे बिना किसी रुकावट के आसानी से लॉग इन कर पाएंगे। इस साल ये परीक्षाएं 2 फरवरी से शुरू होकर 12 फरवरी तक चली थीं।
जानकारी के मुताबिक, पिछले साल इन परीक्षाओं में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत 86.56 प्रतिशत रहा था। सभी छात्रों को उनके नतीजों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।