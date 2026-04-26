पश्चिम बंगाल 10वीं बोर्ड रिजल्ट 8 मई को, जानें कैसे तुरंत देखें अपना परिणाम देश Apr 26, 2026

पश्चिम बंगाल माध्यमिक (कक्षा 10) के छात्रों के लिए अच्छी खबर है। उनके परीक्षा परिणाम 8 मई 2026 को घोषित किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (WBSE) एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इन नतीजों का ऐलान करेगा, जिसके तुरंत बाद छात्र अपना स्कोरकार्ड ऑनलाइन देख पाएंगे।

छात्र अपने परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइटों जैसे wbresults.nic.in या wbbse.wb.gov.in पर देख सकते हैं। अगर इन वेबसाइटों पर ज्यादा ट्रैफिक होने के कारण कोई दिक्कत आती है, तो छात्र NDTV एजुकेशन पोर्टल पर भी अपने नतीजे जांच सकते हैं।