अर्चना पूरन सिंह के बेटे आयुष्मान के साथ फिर हुई ठगी, खाते से उड़े 87,000 रुपये

धोखाधड़ी

मां अर्चना ने कैमरे के सामने दिए निर्देश

ये वाकया आयुष्मान के बड़े भाई आर्यमान सेठी के यूट्यूब चैनल के व्लॉग में सामने आया। वीडियो में देखा जा सकता है कि पूरा परिवार साथ बैठा है, तभी छोटे भाई आयुष्मान सेठी अचानक चौंकते हुए कहते हैं, "मेरे क्रेडिट कार्ड से 87,000 स्वाइप हो गए हैं।" ये सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग सन्न रह गए। पास ही बैठी मां अर्चना ने बिना देर किए कहा, "इसे अभी के अभी कैंसिल करो। तुरंत क्रेडिट कार्ड कंपनी को फोन लगाओ।"