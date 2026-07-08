पश्चिम बंगाल: बरुईपुर में 12 साल की बच्ची के बलात्कार-हत्या का आरोपी मुठभेड़ में ढेर
क्या है खबर?
पश्चिम बंगाल के बरुईपुर में 12 साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या करने वाले मुख्य आरोपी प्रभाष मंडल को पुलिस ने बुधवार तड़के मुठभेड़ में ढेर कर दिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी मंडल को वारदात के पुनर्निर्माण के लिए घटनास्थल पर ले जाया जा रहा था, तभी उसने एक पुलिसकर्मी का हथियार छीन लिया और गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद, पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई करते हुए गोलीबारी की, जिसमें मंडल मारा गया।
मुठभेड़
सूर्यपुर में बरामद हुआ था बच्ची का शव
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बरुइपुर थाने की टीम आरोपी मंडल के साथ तड़के 12.45 बजे सूर्यपुर रवाना हुई थी। यहीं बच्ची का शव बरामद हुआ था। पुलिस यहां आरोपी के साथ घटनाक्रम का पुन: संयोजन शुरू करने वाली थी, तभी उसने एक पुलिसकर्मी का सर्विस हथियार छीन लिया और भागते हुए टीम पर गोली चलाई। पुलिस ने बताया कि जवाबी कार्रवाई में मंडल घायल हुए था, जिसे तुरंत बारुईपुर अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
वारदात
क्या है बच्ची के बलात्कार और हत्या का मामला?
बरुईपुर में 12 वर्षीय एक बच्ची लापता हुई थी, जिसका शव 4 जुलाई को तालाब में बोरी में भरा हुआ मिला था। घटना के बाद स्थानीय लोगों में रोष भड़क गया और हिंसक प्रदर्शन हुआ। इसके बाद पुलिस ने आनन-फानन में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें प्रभाष मंडल मुख्य आरोपी था। इस बीच, क्रोधित भीड़ ने इंद्रजीत मंडल नाम के एक व्यक्ति को पीट-पीटकर मार डाला, क्योंकि उन्हें अपराध में उसकी संलिप्तता का संदेह था।
जांच
SIT का गठन, मुख्यमंत्री ने मांगी रिपोर्ट
जनता के बढ़ते आक्रोश और भीड़ द्वारा पीटकर हुई हत्या के बाद मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने पुलिस महानिदेशक सिद्ध नाथ गुप्ता से 72 घंटे में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। पुलिस ने पीटकर हत्या के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और विस्तृत जांच के लिए 6 सदस्यीय विशेष जांच दल (SIT) गठित की है। मुख्यमंत्री ने पुलिस जांच के आधार पर इंद्रजीत को निर्दोष बताया है और परिवार को न्याय देने की बात कही है।