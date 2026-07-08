पश्चिम बंगाल के बरुईपुर में 12 साल की बच्ची के बलात्कार-हत्या का आरोपी प्रभाष मंडल मुठभेड़ में ढेर

पश्चिम बंगाल: बरुईपुर में 12 साल की बच्ची के बलात्कार-हत्या का आरोपी मुठभेड़ में ढेर

लेखन गजेंद्र 10:42 am Jul 08, 202610:42 am

क्या है खबर?

पश्चिम बंगाल के बरुईपुर में 12 साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या करने वाले मुख्य आरोपी प्रभाष मंडल को पुलिस ने बुधवार तड़के मुठभेड़ में ढेर कर दिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी मंडल को वारदात के पुनर्निर्माण के लिए घटनास्थल पर ले जाया जा रहा था, तभी उसने एक पुलिसकर्मी का हथियार छीन लिया और गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद, पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई करते हुए गोलीबारी की, जिसमें मंडल मारा गया।