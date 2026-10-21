दुर्गा पूजा भगदड़ से सबक, विसर्जन के लिए बंगाल ने उतारे 18 वरिष्ठ अधिकारी

कोलकाता के एक दुर्गा पूजा पंडाल में मची दुखद भगदड़ में 19 लोगों की जान जाने के बाद पश्चिम बंगाल सरकार सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने में जुटी है। इसी क्रम में, आगामी मूर्ति विसर्जन को सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए 18 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया है।

यह अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था आज से शुरू होकर 24 अक्टूबर तक लागू रहेगी। बड़े अधिकारी तैयारियों की लगातार समीक्षा कर रहे हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए विचार-विमर्श कर रहे हैं कि विसर्जन की प्रक्रिया बिना किसी बाधा के पूरी हो।

विजया दशमी के दिन होने वाले मुख्य विसर्जन और उससे जुड़े आयोजनों पर खास ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी NDRF भी सुरक्षा इंतजामों में सहयोग के लिए तैनात रहेगा।