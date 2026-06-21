तमिलनाडु: शादी का जश्न मातम में बदला, सिंचाई टैंक में बस गिरने से 2 की मौत
शनिवार रात तमिलनाडु के थलावईपुरम के पास शादी का एक जश्न मातम में बदल गया। मेहमानों को ले जा रही एक निजी बस पलटकर सिंचाई टैंक में जा गिरी। इस दर्दनाक हादसे में कुन्नूर के रहने वाले ए सेलवम (55 साल) और के कामक्षी (50 साल) की मौत हो गई। वहीं, 58 अन्य लोग घायल हो गए।
बस ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया
यह हादसा तब हुआ जब बस दुल्हन के घर से वापस लौट रही थी और घर से महज 2 किलोमीटर पहले था। पुलिस ने बताया कि रात करीब 10:30 बजे एक मुश्किल मोड़ पर ड्राइवर ने बस से अपना नियंत्रण खो दिया। हादसे के तुरंत बाद, स्थानीय लोगों और पुलिस ने मिलकर बचाव अभियान चलाया और घायलों को बस से सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की।
सामाजिक कल्याण मंत्री ने अस्पताल का दौरा किया
सामाजिक कल्याण मंत्री के जेगादेवरी और कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी राजपालयम सरकारी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों का हालचाल जाना। इस दुर्घटना के बाद सभी घायलों को तुरंत चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई।