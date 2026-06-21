तमिलनाडु: शादी का जश्न मातम में बदला, सिंचाई टैंक में बस गिरने से 2 की मौत

बस ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया

यह हादसा तब हुआ जब बस दुल्हन के घर से वापस लौट रही थी और घर से महज 2 किलोमीटर पहले था। पुलिस ने बताया कि रात करीब 10:30 बजे एक मुश्किल मोड़ पर ड्राइवर ने बस से अपना नियंत्रण खो दिया। हादसे के तुरंत बाद, स्थानीय लोगों और पुलिस ने मिलकर बचाव अभियान चलाया और घायलों को बस से सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की।