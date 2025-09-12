दक्षिण-पश्चिम मानसून की उल्टी गिनती शुरू, 25 सितंबर से होगी विदाई

मानसून

इस बार समय से पहले आ गया था मानसून

आमतौर पर मानसून बंगाल की खाड़ी और अंडमान निकोबार से होता हुआ सबसे पहले केरल में 1 जून को प्रवेश करता है। इस साल यह 6 दिन पहले 24 मई को पहुंच गया। 2009 में मानसून 23 मई को पहुंचा था। मानसून 8 जुलाई तक पूरे देश को कवर कर लेता है। हालांकि, इस साल 9 दिन पहले मानसून सक्रिय हो गया। मानसून 17 सितंबर तक उत्तर-पश्चिम भारत और 15 अक्टूबर तक पूरे देश से वापस चला जाता है।