दक्षिण-पश्चिम मानसून की उल्टी गिनती शुरू, 25 सितंबर से होगी विदाई
क्या है खबर?
देश भर में जमकर बरसे दक्षिण-पश्चिम मानसून की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सितंबर महीने इसकी विदाई हो जाएगी। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने शुक्रवार को बताया कि दक्षिण-पश्चिम मानसून 15 सितंबर के आसपास उत्तर-पश्चिम भारत से वापस लौटना शुरू हो जाएगा। संभावना है कि 25 सितंबर तक लगभग आधे देश से विदा हो जाएगा। हालांकि, इससे पहले ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और उत्तराखंड में भारी बारिश हो सकती है।
मानसून
इस बार समय से पहले आ गया था मानसून
आमतौर पर मानसून बंगाल की खाड़ी और अंडमान निकोबार से होता हुआ सबसे पहले केरल में 1 जून को प्रवेश करता है। इस साल यह 6 दिन पहले 24 मई को पहुंच गया। 2009 में मानसून 23 मई को पहुंचा था। मानसून 8 जुलाई तक पूरे देश को कवर कर लेता है। हालांकि, इस साल 9 दिन पहले मानसून सक्रिय हो गया। मानसून 17 सितंबर तक उत्तर-पश्चिम भारत और 15 अक्टूबर तक पूरे देश से वापस चला जाता है।
बारिश
इस साल कितनी हुई बारिश?
इस साल देश में मानसून के दौरान 836.2 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य बारिश (778.6 मिमी) से 7 प्रतिशत अधिक है। IMD का पूर्वानुमान था कि जून-सितंबर में 87 सेमी की दीर्घकालिक औसत वर्षा का 106 प्रतिशत प्राप्त होने की संभावना है, जिसमें 96 से 104 प्रतिशत के बीच वर्षा को 'सामान्य' माना जाता है। बता दें कि भारत में मानसून सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 18.2 प्रतिशत का योगदान देता है।
18 सितंबर तक किन-किन राज्यों में बारिश की संभावना
दैनिक मौसम परिचर्चा (12.09.2025)— India Meteorological Department (@Indiametdept) September 12, 2025
ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में 12 और, तेलंगाना में 12-14 और महाराष्ट्र में 13-15 सितंबर को बहुत भारी वर्षा की संभावना है।
