चक्रवात के बन रहे आसार, इन राज्यों में 26 फरवरी तक बारिश के आसार

बारिश इन राज्यों में होगी बारिश मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि 12 से 19 फरवरी के बीच में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल में बारिश हो सकती है। इसके अलावा 19 से 26 फरवरी के बीच इन सभी राज्यों के अलावा केरल और पूर्वोत्तर राज्यों के मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा में भी सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है। उत्तर और पूर्वोत्तर भाग में सामान्य से कम बारिश की संभावना है। इसका असर दिल्ली पर भी दिख सकता है।

तापमान दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में बढ़ेगा तापमान मौसम विभाग के मुताबिक, अगले 2 हफ्तों में दिल्ली औऱ उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में ज्यादा मौसम बदलाव के आसार नहीं है। यहां के शहरों में अधिकतम तापमान अभी 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच है, जो 28 डिग्री तक पहुंच सकता है। न्यूनतम तापमान 9 से 12 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। आने वाले 2 पश्चिमी विक्षोभ से 16 फरवरी तक थोड़ा बहुत असर दिख सकता है।

Advertisement