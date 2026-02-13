चक्रवात के बन रहे आसार, इन राज्यों में 26 फरवरी तक बारिश के आसार
क्या है खबर?
भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने संभावना जताई है कि अगले 2 हफ्ते के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर समेत देश के कई हिस्सों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों समेत अन्य इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य रहेगा, जबकि गुजरात और कर्नाटक के क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान बढ़ेगा। IMD के विशेषज्ञों ने 15 फरवरी तक चक्रवात की भी संभावना जताई है।
बारिश
इन राज्यों में होगी बारिश
मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि 12 से 19 फरवरी के बीच में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल में बारिश हो सकती है। इसके अलावा 19 से 26 फरवरी के बीच इन सभी राज्यों के अलावा केरल और पूर्वोत्तर राज्यों के मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा में भी सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है। उत्तर और पूर्वोत्तर भाग में सामान्य से कम बारिश की संभावना है। इसका असर दिल्ली पर भी दिख सकता है।
तापमान
दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में बढ़ेगा तापमान
मौसम विभाग के मुताबिक, अगले 2 हफ्तों में दिल्ली औऱ उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में ज्यादा मौसम बदलाव के आसार नहीं है। यहां के शहरों में अधिकतम तापमान अभी 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच है, जो 28 डिग्री तक पहुंच सकता है। न्यूनतम तापमान 9 से 12 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। आने वाले 2 पश्चिमी विक्षोभ से 16 फरवरी तक थोड़ा बहुत असर दिख सकता है।
चक्रवात
चक्रवाती अंश की बन रही संभावना
मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि इस हफ्ते हल्का चक्रवाती अंश की संभावना बनी हुई है, जो अरब सागर औऱ उसके आसपास का दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है। विशेषज्ञों ने बताया कि इसका असर विस्तार मध्य तक देखा जा रहा है। इसके प्रभाव में 15 फरवरी तक निम्न दबाव का क्षेत्र उस इलाके में बन सकता है। दक्षिणी तमिलनाडु में भी एक चक्रवाती अंश दिख रहा है। इस बीच चेतावनी जारी की गई है।