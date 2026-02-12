हिमाचल प्रदेश समेत पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी की संभावना, इन राज्यों में हो सकती है बारिश

मौसम पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम IMD ने मौसम की चेतावनी देते हुए बताया कि एक के बाद एक 2 पश्चिमी विक्षोभ के असर से, 13 फरवरी और उसके बाद 16 और 17 फरवरी, 2026 को पश्चिमी हिमालयी इलाके में कहीं-कहीं बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। संभावना जताई जा रही है कि इससे कश्मीर घाटी, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू-मनाली, कांगड़ा, चंबा, कुफरी, और नारकं, लद्दाख और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में बारिश और बर्फबारी होगी। हिमाचल प्रदेश में कोहरे की भी संभावना है।

असर दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी दिखेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण 16 और 17 को पंजाब-हरियाणा के आसपास बारिश होगी। इसका असर दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। अभी दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में दिन का अधिकतम तापमान 24 से 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच है। यहां कुछ इलाकों में अभी बहुत हल्का कोहरा बना हुआ है। अगले कुछ दिनों में तापमान बढ़ेगा।

Advertisement