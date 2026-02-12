हिमाचल प्रदेश समेत पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी की संभावना, इन राज्यों में हो सकती है बारिश
क्या है खबर?
दिल्ली समेत उत्तर भारत के अन्य राज्यों में तापमान बढ़ने लगा है। दिन में धूप निकल रही है और रात के न्यूनतम तापमान में भी गिरावट आई है। हालांकि, इसमें फिर से बदलाव होगा। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने संभावना जताई है कि अगले 17 फरवरी तक पहाड़ और मैदान के राज्यों में मौसम बदल सकता है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी, जबकि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में हल्की बारिश हो सकती है।
मौसम
पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम
IMD ने मौसम की चेतावनी देते हुए बताया कि एक के बाद एक 2 पश्चिमी विक्षोभ के असर से, 13 फरवरी और उसके बाद 16 और 17 फरवरी, 2026 को पश्चिमी हिमालयी इलाके में कहीं-कहीं बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। संभावना जताई जा रही है कि इससे कश्मीर घाटी, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू-मनाली, कांगड़ा, चंबा, कुफरी, और नारकं, लद्दाख और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में बारिश और बर्फबारी होगी। हिमाचल प्रदेश में कोहरे की भी संभावना है।
असर
दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी दिखेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर
मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण 16 और 17 को पंजाब-हरियाणा के आसपास बारिश होगी। इसका असर दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। अभी दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में दिन का अधिकतम तापमान 24 से 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच है। यहां कुछ इलाकों में अभी बहुत हल्का कोहरा बना हुआ है। अगले कुछ दिनों में तापमान बढ़ेगा।
मौसम
समुद्री राज्यों में मौसम स्थिर, हवाएं जारी
मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि दक्षिण भारत के राज्यों में अभी मौसम स्थिर है। यहां हल्की बारिश और हवाओं का असर दिख रहा है। बताया जा रहा है कि दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी और पास के समुद्री इलाकों में चक्रवाती प्रसार की संभावना बनी हुई है, जिससे 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। जो 45 से 55 तक भी पहुंच सकती है। मछुआरों को सावधानी बरतने को कहा गया है।