पश्चिमी विक्षोभ बारिश-बर्फबारी के साथ लाएगा कड़ाके की ठंड, जानिए दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम 

बूंदाबांदी इन राज्यों में होगी हल्की बारिश उत्तर प्रदेश में 3 नवंबर को कहीं-कहीं पर हल्का कोहरा छाया नजर आया। 8 नवंबर तक प्रदेश में मौसम साफ रहने के आसार हैं। बिहार में 5-7 नवंबर के बीच बंगाल की खाड़ी में बने नए सिस्टम के कारण बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। दूसरी तरफ नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान में 3-4 नवंबर को जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में बूंदाबांदी होने का अनुमान है, जिससे सर्दी का असर तेज होगा।

बर्फबारी पहाड़ों पर बर्फबारी से बदलेगा मौसम पहाड़ी राज्यों में शीतलहर चलने के साथ कोहरा छाने लगा है। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में 4 और 5 नवंबर को बर्फबारी होने के आसार हैं। इसके बाद शीतलहर चल सकती है, जिससे मैदानी इलाकों के तापमान में तेजी से गिरावट आने की संभावना बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे आने वाले दिनों में कुल्लू, किन्नौर, लाहौल-स्पीति में बर्फबारी और शिमला, सोलन, मंडी में बारिश होने की संभावना है।

प्रदूषण दिल्ली में दम घोंटू हुई हवा दिल्ली में ठंड का असर बढ़ता जा रहा है। इसके साथ-साथ प्रदूषण का स्तर बढ़ने से लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है। रविवार को राजधानी में वायु गुणवत्ता 'बहुत खराब' से 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच गई। सोमवार को सुबह घनी धुंध और धीमी हवा के कारण प्रदूषक कण वातावरण में ठहर जाने से कई इलाकों में AQI 400 से अधिक पहुंच गया। इस दौरान कुछ जगह हल्की बारिश होने से न्यूनतम तापमान 14 डिग्री तक गिर सकता है।