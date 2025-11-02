अगले 4-5 दिन इन राज्यों में बरसेंगे बादल, दिल्ली में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण 

प्रदूषण दिल्ली में खतनाक स्तर पर पहुंचा AQI दिल्ली समेत पूरे NCR इलाके में ठंड शुरू होने से पहले ही प्रदूषण खतरनाक होता जा रहा है। रविवार सुबह 7 बजे औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 377 दर्ज किया गया। ऐसे में सांस की समस्या से जूझ रहे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 39 में से 15 मॉनिटरिंग स्टेशनों में AQI का स्तर 400 से ऊपर चढ़ गया, जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है। राजधानी में 7 नवंबर से सर्दी दस्तक दे सकती है।

ट्विटर पोस्ट दिल्ली में AQI कई जगह 400 के पार #WATCH | Delhi: The AQI at the AIIMS and the surrounding areas is recorded at 421 in the 'Severe' category as per the CPCB. pic.twitter.com/dQYnRfR7jQ — ANI (@ANI) November 2, 2025

बारिश इन राज्यों में बारिश से बिगड़ेगा मौसम उत्तर प्रदेश में रविवार को मौसम साफ रहने के आसार हैं। 3 नंवबर को कुछ जगहों पर बूंदा-बांदी होने के आसार हैं, जिससे पारा तेजी से गिर सकता है। बिहार में हल्के बादल छाए रहेंगे और ठंडी हवाएं चलने से सर्दी का अहसास बढ़ सकता है। राजस्थान में 3 नवंबर से सक्रिय होने वाले एक नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा में 3-4 नवंबर को बारिश होने का अनुमान है।