LOADING...
होम / खबरें / देश की खबरें / अगले 4-5 दिन इन राज्यों में बरसेंगे बादल, दिल्ली में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण 
अगले 4-5 दिन इन राज्यों में बरसेंगे बादल, दिल्ली में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण 
पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी हाेने की संभावना है (तस्वीर: एक्स/@BeingHimachali)

अगले 4-5 दिन इन राज्यों में बरसेंगे बादल, दिल्ली में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण 

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Nov 02, 2025
09:16 am
क्या है खबर?

नवंबर की शुरुआत के साथ ही बारिश के कारण उत्तर भारत के कई राज्यों में सर्दी का अहसास बढ़ने लगा है, लेकिन कुछ जगह बादल छाने से अभी ठंड का प्रकोप शुरू नहीं हुआ है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 1 से 6 नवंबर तक उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही पहाड़ों पर बर्फबारी भी होगी, जिससे तापमान में गिरावट के चलते कड़ाके की ठंड का दौर शुरू होगा।

प्रदूषण 

दिल्ली में खतनाक स्तर पर पहुंचा AQI

दिल्ली समेत पूरे NCR इलाके में ठंड शुरू होने से पहले ही प्रदूषण खतरनाक होता जा रहा है। रविवार सुबह 7 बजे औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 377 दर्ज किया गया। ऐसे में सांस की समस्या से जूझ रहे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 39 में से 15 मॉनिटरिंग स्टेशनों में AQI का स्तर 400 से ऊपर चढ़ गया, जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है। राजधानी में 7 नवंबर से सर्दी दस्तक दे सकती है।

ट्विटर पोस्ट

दिल्ली में AQI कई जगह 400 के पार

बारिश 

इन राज्यों में बारिश से बिगड़ेगा मौसम 

उत्तर प्रदेश में रविवार को मौसम साफ रहने के आसार हैं। 3 नंवबर को कुछ जगहों पर बूंदा-बांदी होने के आसार हैं, जिससे पारा तेजी से गिर सकता है। बिहार में हल्के बादल छाए रहेंगे और ठंडी हवाएं चलने से सर्दी का अहसास बढ़ सकता है। राजस्थान में 3 नवंबर से सक्रिय होने वाले एक नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा में 3-4 नवंबर को बारिश होने का अनुमान है।

बर्फबारी-बारिश 

पहाड़ों पर होगी बर्फबारी 

पहाड़ी राज्याें के मौसम में भी अचानक से बदलाव आने की संभावना है। 4 और 5 नवंबर को उत्तराखंड के चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ में बारिश और बर्फबारी की संभावना है।इसके साथ ही तापमान भी गिर सकता है। 3 नवंबर से सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ के कारण हिमाचल प्रदेश में भी 4-5 नवंबर को बारिश और बर्फबारी होने के आसार है। इससे मैदानी इलाकों में हल्की धुंध नजर आने के साथ रात के समय ठंड बढ़ेगी।