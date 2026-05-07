पश्चिमी विक्षोभ कमजोर पड़ने के बावजूद जारी रहेगा बारिश-अंधड़ का दौर

पश्चिमी विक्षोभ कमजोर पड़ने के बावजूद कई राज्यों में अंधड़-बारिश का दौर जारी है। बुधवार को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में बारिश हुई, वहीं बिहार, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में ओलावृष्टि से मौसम बदल गया। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 10-12 मई के बीच उत्तर-पश्चिम भारत में मौसम का नया दौर शुरू होगा। इस दौरान गरज-चमक के साथ 40-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है।

अलर्ट इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी IMD ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश की चेतावनी दी है। साथ ही दक्षिण भारत में केरल और तमिलनाडु के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हो सकती है। दूसरी तरफ बिहार, विदर्भ और तेलंगाना में ओले गिरने के आसार हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने का खतरा है। इसके अलावा केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में अगले 6-7 दिनों तक मौसम खराब रहेगा।

तापमान यहां लू चलने की संभावना राजस्थान में बारिश की राहत के बाद आने वाले दिनों में तापमान 3-5 डिग्री तक बढ़ सकता है। आज पश्चिमी जिलों में भीषण गर्मी और लू का असर देखने को मिलेगा और तापमान 43-45 डिग्री के बीच पहुंच सकता है, जबकि पूर्वी और उत्तर-पूर्वी इलाकों में बादल छाने, अंधड़ चलने और हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। बुधवार को गुजरात का राजकोट देश में सबसे गर्म रहा। यहां का तापमान 42.9 डिग्री दर्ज किया गया।

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