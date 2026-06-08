12 राज्यों में मानसून की दस्तक, भीषण गर्मी को लेकर भी आया अलर्ट

नुकसान

अंधड़ से एयर इंडिया के 3 विमान क्षतिग्रस्त

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में प्री-मानसून की बारिश शुरू हो गई है। रविवार को राजस्थान के श्रीगंगानगर में बारिश के साथ ओले भी गिरे, वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर-खंडवा हाईवे पर आंधी से ऑटो पलट गया। दिल्ली हवाई अड्‌डे पर भी तेज आंधी और बारिश के दौरान एअर इंडिया के 3 नैरो बॉडी विमान क्षतिग्रस्त हो गए। इसके बाद इन विमानों को परिचालन से बाहर कर दिया गया। राजधानी में सोमवार से दोबारा गर्मी बढ़ने की आशंका है।