दिल्ली से बिहार तक 44 डिग्री तक पहुंचा पारा, अगले सप्ताह मिल सकती है राहत

गिरावट इस दिन से राजधानी में कम होगा तापमान IMD के अनुसार, दिल्ली में आज कुछ इलाकों में लू चलने की आशंका है। दिन में 15-25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और अधिकतम तापमान 42-44 डिग्री के आस-पास रहने का अनुमान है। स्काईमेट के अनुसार, चक्रवाती परिसंचरण बनने के कारण सोमवार से हल्की बारिश हो सकती है। इससे आने वाले दिनों में तापमान धीरे-धीरे कम होगा। इसी के साथ पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 26-30 अप्रैल के बीच हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं।

लू इन राज्यों में रहेगा लू का असर उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के चलते कुछ शहरों में दोपहर 12-4 बजे तक मजदूरों के काम पर रोक लगा दी है। प्रदेश के 17 जिलों में वार्म नाइट और 60 जिलों में लू का रेड अलर्ट है। मध्य प्रदेश के 11 जिलों में लू का अलर्ट है, वहीं ओडिशा में सोमवार से सभी स्कूल बंद करने की घोषणा की गई है। राजस्थान, बिहार और छत्तीसगढ़ में अगले 2-3 दिनों तक गर्म हवाओं के थपेड़े लोगों को परेशान करेंगे।

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राहत इन राज्यों में बदलेगा मौसम नया चक्रवाती परिसंचरण बनने से उत्तर प्रदेश में 28-30 अप्रैल तक और राजस्थान में 27-29 अप्रैल तक बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ में 26-28 अप्रैल तक, विदर्भ में 28 अप्रैल को और मध्य प्रदेश में 27-28 अप्रैल को हल्की से मध्यम बारिश, गरज, बिजली और 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज हवा चलने का अनुमान है। इसके अलावा बिहार में 26-27 अप्रैल को तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है।

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