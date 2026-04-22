प्रचंड़ होता जा रहा गर्मी का कहर, इन राज्यों में लू चलने का अलर्ट

देशभर में अब दिन के साथ-साथ रात के तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिससे लोगों का दिन का चैन और रात की नींद छिन गई है। कई जगह तापमान 42 डिग्री के पार पहुंचने से दोपहर के वक्त झुलसाने वाली गर्मी महसूस हो रही है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बुधवार (22 अप्रैल) को दिल्ली , महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और ओडिशा में लू चलने का अलर्ट जारी किया है।

वॉर्म नाइट अब रात को भी चलेगी गर्म हवा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी दोनों हिस्सों में अगले 4-5 दिनों तक भीषण गर्मी और शुष्क मौसम रहने का अनुमान है। तापमान 40 डिग्री के पार जाने से अगले 3 दिनों तक लू चलने का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश के भोपाल समेत 9 जिलों में पहली बार 'वॉर्म नाइट' की चेतावनी दी गई है। बिहार में भी भीषण गर्मी का कहर जारी है और 24-25 अप्रैल को हल्की बारिश की संभावना से राहत मिलने के आसार हैं।

तापमान राजस्थान में और बढ़ेगी सूरज की तपिश राजस्थान में 22 अप्रैल से अगले 4-5 दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है और तापमान में 1-2 डिग्री की और बढ़ोतरी हो सकती है। इस दौरान दिन का तापमान 41-43 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है। उत्तरी इलाकों में 23-25 अप्रैल के बीच लू चल सकती है। हरियाणा में दिन में लू चलने के साथ-साथ रात को भी गर्म हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है, वहीं पंजाब में मौसम शुष्क रहने से गर्मी परेशान करेगी।

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गर्मी 44 डिग्री तक पहुंचेगा राजधानी का तापमान दिल्ली समेत NCR इलाके में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने बुधवार को कुछ स्थानों पर लू चलने का अलर्ट जारी किया है। इस सप्ताह तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना है, जिससे यह 42-44 डिग्री तक जा सकता है। दूसरी तरफ, पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में 23 अप्रैल से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिससे इन इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी होने के आसार हैं।

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