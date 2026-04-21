अगले 5 दिनों में 45 डिग्री के पार जाएगा पारा, इन राज्यों में लू का अलर्ट

असर इन राज्यों में बदला स्कूलों का समय उत्तर प्रदेश में पारा 44 डिग्री के पार चला गया है। भीषण गर्मी को देखते हुए राज्य सरकार ने 8वीं तक के परिषद स्कूलों का समय बदल दिया है। इसी प्रकार झारखंड में भी सरकार ने आज से स्कूलों के समय में परिवर्तन किया है। राजस्थान में सोमवार को पारा 42 डिग्री के पार चला गया। अगले 5 दिनों में तापमान में 1-2 डिग्री बढ़ सकता है। बिहार में 50-70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है।

गर्मी राजधानी में और बढ़ेगी गर्मी दिल्ली में गर्मी के तेवर तीखे होते जा रहे हैं। तापमान 40 डिग्री के पार पहुंचने से लोगों का दोपहर के वक्त घर से निकलना मुश्किल हो गया है। आज राजधानी में अधिकतम तापमान 41 और न्यूनतम 21 डिग्री रह सकता है। अगले 5 दिनों तक गर्मी का प्रकोप बढ़ने वाला है। IMD के अनुसार, यहां अधिकतम तापमान में 1-2 डिग्री की बढ़ोतरी होगी, जिससे यह सामान्य से काफी ऊपर पहुंच जाएगा। इसके चलते कई इलाकों में लू चलेगी।

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