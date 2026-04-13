अब 40 डिग्री के पार जाएगा पारा, जानिए आपके राज्य में कैसा रहेगा मौसम

पश्चिमी विक्षोभ ने पिछले कुछ दिनों से गर्मी पर ब्रेक लगा रखा था, लेकिन अब ज्यादातर राज्यों में तापमान बढ़ने लगा और हवा में नमी कम होने से धूप चुभने लगी है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने इस सप्ताह दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, बिहार और झारखंड में पारा 40 डिग्री के पार जाने का अनुमान जताया है। दूसरी तरफ आज जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल , असम सहित 11 राज्यों में बारिश और अंधड़ चलने की संभावना जताई है।

लू आने वाले दिनों में यहां चलेगी लू राजस्थान के कई शहरों में रविवार को दिन का तापमान 35-40 डिग्री के बीच दर्ज हुआ। राज्य में अगले 4-5 दिन इसमें 3-4 डिग्री तक की बढ़ोतरी होने के साथ लू चलने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में लू चलने की संभावना जताई गई है, जबकि पूर्वी हिस्से में अंधड़ चलने के आसार हैं। दूसरी तरफ बिहार में अगले 3-4 दिनों में पारा 3-5 डिग्री ऊपर जा सकता है। इससे भीषण गर्मी का दौर शुरू होगा।

बारिश पहाड़ों पर जारी है बारिश का दौर हिमाचल प्रदेश में बारिश के साथ 50 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। इस दौरान पर्यटन स्थल मनाली का न्यूनतम तापमान माइनस 4 डिग्री तक गिरने का अनुमान है। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाके उत्तरकाशी और चमोली में भी मध्यम बारिश के साथ बर्फबारी होने से ठंडी हवाएं चलने की संभावना है। इसी प्रकार जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी से मौसम ठंडा रहने की संभावना है। दूसरी तरफ असम, मेघायल और अरुणाचल प्रदेश में तेज बारिश हो सकती है।

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