मार्च के दूसरे सप्ताह में पसीने छुड़ाने लगी गर्मी, राजस्थान में पारा 40 डिग्री के पार

मार्च के दूसरे सप्ताह में पसीने छुड़ाने लगी गर्मी, राजस्थान में पारा 40 डिग्री के पार
क्या है खबर?
उत्तर भारत में तापमान लगातार बढ़ने के साथ मार्च के शुरुआत में ही गर्मी पसीने छुड़ाने लगी है। पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानों तक अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर पहुंच गया है। राजस्थान में पारा 40 डिग्री के पार चला गया, जबकि मध्य प्रदेश में 39 डिग्री के करीब पहुंच गया है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा समेत 5 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया। इस दौरान 50 किमी/घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी।
बर्फबारी
इन राज्यों में हो सकती है बर्फबारी
IMD के अनुसार, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में दिन का तापमान सामान्य से लगभग 5-8 डिग्री तक अधिक रह सकता है। आमतौर पर मार्च में इन राज्यों में मौसम हल्का ठंडा रहता है, लेकिन इस बार गर्मी महसूस की जा रही है। नए पश्चिमी विक्षोभ से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में 9-11 मार्च के बीच मौसम बदल सकता है। जम्मू-कश्मीर में 10-12 मार्च, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 10-14 मार्च के दौरान बारिश या बर्फबारी हो सकती है।
तापमान
यहां तापमान में हुआ इजाफा
राजस्थान में रविवार को सीजन में पहली बार तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया, जबकि 15 से ज्यादा शहरों में 36 डिग्री या उससे ऊपर रिकॉर्ड हुआ। 2 दिनों के लिए जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा में लू चलने का यलो अलर्ट जारी किया है। अगले 7 दिन में तापमान 3 डिग्री तक बढ़ सकता है। मध्य प्रदेश में पारा सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा हो गया है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से तापमान 40 डिग्री पार कर सकता है।
गर्मी
दिल्ली में परेशान करने लगी गर्मी
दिल्ली में आज दोपहर में तापमान में 2 डिग्री तक बढ़ोतरी की संभावना है। अधिकतम तापमान 37 और न्यूनतम 17 डिग्री के आस-पास पहुंचने का अनुमान है। इस दौरान 10-12 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवा भी चलेगी। रविवार को राजधानी में दिन का तापमान 35.6 डिग्री तक पहुंच गया। उत्तर प्रदेश में तापमान 35 डिग्री के आस-पास रह सकता है, वहीं बिहार के कुछ जिलों में बारिश होने की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है।