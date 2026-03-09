मार्च के दूसरे सप्ताह में पसीने छुड़ाने लगी गर्मी, राजस्थान में पारा 40 डिग्री के पार

बर्फबारी इन राज्यों में हो सकती है बर्फबारी IMD के अनुसार, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में दिन का तापमान सामान्य से लगभग 5-8 डिग्री तक अधिक रह सकता है। आमतौर पर मार्च में इन राज्यों में मौसम हल्का ठंडा रहता है, लेकिन इस बार गर्मी महसूस की जा रही है। नए पश्चिमी विक्षोभ से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में 9-11 मार्च के बीच मौसम बदल सकता है। जम्मू-कश्मीर में 10-12 मार्च, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 10-14 मार्च के दौरान बारिश या बर्फबारी हो सकती है।

तापमान यहां तापमान में हुआ इजाफा राजस्थान में रविवार को सीजन में पहली बार तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया, जबकि 15 से ज्यादा शहरों में 36 डिग्री या उससे ऊपर रिकॉर्ड हुआ। 2 दिनों के लिए जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा में लू चलने का यलो अलर्ट जारी किया है। अगले 7 दिन में तापमान 3 डिग्री तक बढ़ सकता है। मध्य प्रदेश में पारा सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा हो गया है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से तापमान 40 डिग्री पार कर सकता है।

