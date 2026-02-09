पहाड़ी राज्यों में आज बर्फबारी होने का अलर्ट जारी किया गया है

पहाड़ी राज्यों में बारिश-बर्फबारी से फिर कंपकंपाएगी सर्दी, जानिए कोहरा कहां दिखाएगा असर

क्या है खबर?

उत्तर भारत में तेज धूप के कारण दिन के वक्त सर्दी का असर काफी कम हो गया है, हालांकि अभी भी सुबह-शाम के वक्त गलन महसूस हो रही है। आने वाले दिनों में मौसम को लेकर आए अलर्ट से पता चला है कि अभी सर्दी खत्म नहीं हुई है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने सोमवार को एक पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी राज्यों में प्रवेश करेगा। इससे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है।