उत्तर भारत में धीरे-धीरे चढ़ने लगा पारा, पहाड़ी राज्यों में फिर बारिश-बर्फबारी का अलर्ट

देशभर में इन दिनों तापमान में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सुबह-शाम गलन और दिन में तेज धूप के कारण गर्मी का अहसास हो रहा है। कोहरे का असर भी धीरे-धीरे कम हो रहा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से 9 फरवरी से पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी होने के आसार हैं। इसका असर मैदानी इलाकों में भी नजर आएगा और एकबार फिर से सर्दी जोर पकड़ सकती है।

बर्फबारी इस दिन होगी पहाड़ों पर बर्फबारी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में अगले 48 घंटे में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इस दौरान लाहौल स्पीति, ताबो, कुकुमसेरी और अन्य इलाकों में तेज अंधड़, बादलों की गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना है। उत्तराखंड में सोमवार से रूद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चमोली समेत आस-पास के इलाकों में बर्फबारी और बारिश से शीतलहर और कोहरा रहेगा। दूसरी तरफ कश्मीर में न्यूनतम तापमान में 2-7 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

तापमान राजस्थान में तापमान 30 डिग्री के पार राजस्थान में तापमान बढ़ने से दिन में सर्दी का असर कम हो रहा है। शनिवार को हनुमानगढ़, सिरोही को छोड़कर सभी जिलों में दिन का तापमान 25 डिग्री से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। बाड़मेर में पारा 32.6 डिग्री पर पहुंच गया। सोमवार से बादल छाए रहने से कुछ इलाकों में तापमान गिर सकता है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटे में तापमान 2-3 डिग्री बढ़ सकता है, इसके बाद गिरावट दर्ज होगी।

