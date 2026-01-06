LOADING...
शीतलहर और कोहरे से थमी जनजीवन की रफ्तार, कई जगह स्कूलों में छुट्‌टी घोषित 
देशभर में कोहरे का असर देखा जा रहा है

शीतलहर और कोहरे से थमी जनजीवन की रफ्तार, कई जगह स्कूलों में छुट्‌टी घोषित 

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Jan 06, 2026
09:35 am
क्या है खबर?

पहाड़ी राज्यों से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण मैदानी राज्यों में घना कोहरा और शीतलहर का प्रभाव भीषण होने से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इसके चलते कई शहरों में स्कूलों की छुट्‌टी घोषित कर दी है, जबकि रेल और उड़ानों का संचालित देरी से हो रहा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, मंगलवार को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में शीतलहर और शीत दिवस की स्थिति बन सकती है।

असर 

भीषण सर्दी के कारण स्कूलों में छुट्‌टी घोषित

राजस्थान में हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ रही है। मंगलवार सुबह जयपुर में कोहरे के कारण दृश्यता शून्य पहुंच गई। प्रदेश के 18 जिलों में कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के 20 जिलों में 8वीं तक के स्कूलों में छुट्‌टी की गई है। मध्य प्रदेश में 30 से ज्यादा जिलों में कोहरे का असर देखा गया। कई शहरों में दृश्यता 20-मीटर से कम हो गई। भीषण सर्दी-कोहरे के कारण 24 जिलों में स्कूलों की छुट्‌टी रहेगी।

ट्विटर पोस्ट

राजस्थान में कोहरे से दृश्यता शून्य 

कोहरा 

उत्तर प्रदेश के 30 जिलों में रहेगा घना कोहरा 

उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड के बीच कोहरे से जनजीवन की रफ्तार थम गई है। मौसम विभाग ने 30 से ज्यादा जिलों में कोहरे का ऑरेंज और यलो अलर्ट जारी किया है। दृश्यता कम होने से सड़क हादसों का खतरा बढ़ गया है। अगले 2 दिनों में कोहरे का असर कम हो सकता है। पछुआ हवाओं के कारण बिहार के 30 जिलों में शीत दिवस का अलर्ट जारी किया है। 8 जनवरी से मौसम और बिगड़ सकता है।

दिल्ली 

ट्रेनों के संचालन पर बुरा असर

दिल्ली NCR में दिन के समय धूप निकलने से ठंड से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन सुबह-शाम कोहरे का असर दिखाई दे रहा है, जबकि रात के समय गलन ने लोगों को घर में दुबकने के लिए मजबूर कर दिया है। आज न्यूनतम तापमान 7 डिग्री और अधिकतम 19 डिग्री के करीब रहने की संभावना है। सुबह करीब 15 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। कोहरे के कारण ट्रेन घंटों की देरी से संचालित हो रही हैं।

ट्विटर पोस्ट

ट्रेने देरी से चलने के कारण यात्री परेशान 

बर्फबारी 

बर्फबारी से पहाड़ों पर खतरनाक हुई सर्दी

उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित गंगोत्री में तापमान माइनस 21 डिग्री तक पहुंच गया है, जिससे यहां नदी-नाले जम गए और पेयजल लाइन का पानी बर्फ में तब्दील हो गया। सोमवार को मुनस्यारी सबसे ठंडा इलाका रिकॉर्ड किया गया है, जहां न्यूनतम तापमान माइनस 25 डिग्री तक पहुंच गया। जम्मू-कश्मीर के गुलमर्ग और सोनमर्ग में ताजा बर्फबारी से ठंड बढ़ गई, जबकि हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी और बारिश का और मैदानी इलाकों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है।

ट्विटर पोस्ट

जम्मू-कश्मीर में बर्फ से अटे रास्ते

