दिल्ली से हरियाणा तक जानलेवा हो रहा घने कोहरे का प्रकोप, बारिश ने बढ़ाई ठिठुरन

दिल्ली से हरियाणा तक जानलेवा हो रहा घने कोहरे का प्रकोप, बारिश ने बढ़ाई ठिठुरन
क्या है खबर?
पश्चिमी विक्षोभ के असर से भारत में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, वहीं मैदानी इलाकों में बारिश-ओलावृष्टि से ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। कई शहराें में सड़कों पर घना कोहरा पसरा रहने से हादसे बढ़ गए हैं। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बुधवार को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में बहुत घने कोहरे के साथ शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। साथ ही बारिश और ओले गिरने की संभावना है।
कोहरा
राजधानी समेत इन राज्यों में छाया कोहरा
दिल्ली NCR में सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता 50-मीटर से भी कम रही। इससे सड़क पर वाहन चालकों को परेशानी हुई, वहीं विमानों के परिचालन पर भी असर पड़ा है। कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी होने के भी आसार हैं। पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाओं के कारण गलन बढ़ गई है। आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रह सकता है। राजधानी से सटे हरियाणा और पंजाब में घना कोहरा, बारिश-ओलावृष्टि होने की संभावना जताई गई है।
ट्विटर पोस्ट
हरियाणा में कोहरे से वाहन चालकों को हुई परेशानी
#WATCH | Haryana: A layer of dense fog engulfs Karnal this morning. pic.twitter.com/U9tL3ZhwBe— ANI (@ANI) February 4, 2026
बारिश
उत्तर प्रदेश में 4 घंटे तक गिरे ओले
मौसम विभाग ने राजस्थान के 7 जिलों में बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है। इससे न्यूनतम तापमान में 2-4 डिग्री की गिरावट आ सकती है। पूर्वी राजस्थान में घना कोहरा छाया हुआ है और ठंडी हवाओं ने जनजीवन को प्रभावित किया है। उत्तर प्रदेश में मंगलवार को 10 जिलों में तेज बारिश हुई और उन्नाव समेत 4 जिलों में आधे घंटे तक ओले गिरे। प्रदेश में आज कोहरा, हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है।
बर्फबारी
हिमाचल प्रदेश में हुआ हिमस्खलन
पहाड़ी राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ का असर जारी है। मनाली, गुलमर्ग, रोहतांग, कुल्लू और लाहौल-स्पीति में 5-15cm तक बर्फ जमा हो गई है। गुलमर्ग में तापमान माइनस 6-8 डिग्री तक जा पहुंचा है। कई सड़कों को फिसलन बढ़ने के कारण बंद कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति में 2 जगह पर मंगलवार को हिमस्खलन देखने को मिला। IMD के अनुसार, अगले 2-3 दिनों में जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हल्की-मध्यम बर्फबारी और बारिश जारी रहेगी।