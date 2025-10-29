कमजोर पड़ा चक्रवात मोंथा, दिल्ली में बढ़ी ठंड; इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट 

असर रेल और हवाई सेवा पर पड़ा असर मौसम विभाग के अनुसार, चक्रवात 100 किमी/घंटा की रफ्तार से आंध्र प्रदेश के तट से टकराया और अब यह लगभग 10 किमी/ प्रति घंटे की रफ्तार से राज्य के उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके असर से कई जिलों में भारी बारिश, पेड़ गिरने की घटना देखने को मिली और अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। इससे रेल और हवाई सेवा भी प्रभावित हुई है, वहीं NDRF की 45 टीमें राहत कार्यों में जुटी हैं।

अलर्ट ओडिशा में दिख रहा चक्रवात का असर ओडिशा में मोंथा का असर देखने को मिल रहा है। यहां बुधवार को कई जिलों में मूसलाधार बारिश होने के आसार हैं। राज्य सरकार ने 9 जिलों में स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों को 30 अक्टूबर तक बंद रखने का आदेश दिया है। पर्यटकों के लिए देवमाली और महेंद्रगिरि पहाड़ियों में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया है, जबकि मछुआरों को 29 अक्टूबर तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। मंगलवार को भी भारी बारिश के कारण भूस्खलन की घटनाएं हुईं।

ओडिशा में बदला मौसम

ठंड दिल्ली में बढ़ने लगी ठंड चक्रवात का असर दूसरे राज्यों में भी दिखाई दे रहा है। बादल छाने और बारिश होने से तापमान में जबरदस्त गिरावट देखी जा रही है। दिल्ली NCR में मंगलवार को दिन का तापमान 26 डिग्री दर्ज किया गया है और बुधवार के लिए हल्की बारिश की संभावना जताई गई है, जिससे ठंड बढ़ सकती है। उत्तर प्रदेश में सुबह के समय हल्की धुंध देखने को मिल रही है और पूर्वी हिस्से में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है।