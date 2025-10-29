LOADING...
चक्रवात मोंथा के कारण आज भी कई राज्यों में भारी बारिश होने के आसार हैं (तस्वीर: एक्स/@muna_biswas)

कमजोर पड़ा चक्रवात मोंथा, दिल्ली में बढ़ी ठंड; इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट 

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Oct 29, 2025
10:10 am
क्या है खबर?

चक्रवाती तूफान मोंथा के कारण मौसम में आए बदलाव से कई राज्यों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके से टकराने के बाद चक्रवात अब कमजोर हो गया है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, मोंथा अब सामान्य चक्रवाती तूफान में बदल गया है। इसके बावजूद आंध्र प्रदेश के कई तटीय जिलों में तेज हवा के साथ भारी बारिश अब भी जारी है। इसके अलावा ओडिशा के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है।

असर 

रेल और हवाई सेवा पर पड़ा असर 

मौसम विभाग के अनुसार, चक्रवात 100 किमी/घंटा की रफ्तार से आंध्र प्रदेश के तट से टकराया और अब यह लगभग 10 किमी/ प्रति घंटे की रफ्तार से राज्य के उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके असर से कई जिलों में भारी बारिश, पेड़ गिरने की घटना देखने को मिली और अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। इससे रेल और हवाई सेवा भी प्रभावित हुई है, वहीं NDRF की 45 टीमें राहत कार्यों में जुटी हैं।

अलर्ट 

ओडिशा में दिख रहा चक्रवात का असर 

ओडिशा में मोंथा का असर देखने को मिल रहा है। यहां बुधवार को कई जिलों में मूसलाधार बारिश होने के आसार हैं। राज्य सरकार ने 9 जिलों में स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों को 30 अक्टूबर तक बंद रखने का आदेश दिया है। पर्यटकों के लिए देवमाली और महेंद्रगिरि पहाड़ियों में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया है, जबकि मछुआरों को 29 अक्टूबर तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। मंगलवार को भी भारी बारिश के कारण भूस्खलन की घटनाएं हुईं।

ट्विटर पोस्ट

चक्रवात के कारण ओडिशा में बदला मौसम 

ठंड 

दिल्ली में बढ़ने लगी ठंड

चक्रवात का असर दूसरे राज्यों में भी दिखाई दे रहा है। बादल छाने और बारिश होने से तापमान में जबरदस्त गिरावट देखी जा रही है। दिल्ली NCR में मंगलवार को दिन का तापमान 26 डिग्री दर्ज किया गया है और बुधवार के लिए हल्की बारिश की संभावना जताई गई है, जिससे ठंड बढ़ सकती है। उत्तर प्रदेश में सुबह के समय हल्की धुंध देखने को मिल रही है और पूर्वी हिस्से में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है।

तापमान 

राजस्थान में धड़ाम से गिरा तापमान 

राजस्थान में नए पश्चिमी विक्षोभ और मध्य अरब सागर की खाड़ी पर स्थित अवदाब के संयुक्त प्रभाव से पिछले 24 घंटों में कई जगह भारी बारिश हुई है। उदयपुर में झमाझम बारिश के कारण कोटड़ा में स्कूलों की छुट्टी करनी पड़ी। मंगलवार को दिनभर बादल छाए रहने से तापमान में 8 डिग्री की गिरावट दर्ज हुई, जिससे सर्दी का अहसास बढ़ गया। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के कई जिलों में 29 अक्टूबर को बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है।