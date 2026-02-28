उत्तर-पश्चिम भारत में तेजी से चढ़ने लगा पारा, इन राज्यों में बारिश का अलर्ट

LOADING...
उत्तर-पश्चिम भारत में तेजी से चढ़ने लगा पारा, इन राज्यों में बारिश का अलर्ट
उत्तर भारत के कई राज्यों में गर्मी का असर बढ़ने लगा है

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Feb 28, 2026
09:32 am
क्या है खबर?

मौसम में आए बदलाव के बाद इस बार मार्च से पहले ही गर्मी ने दस्तक दे दी है। सुबह-शाम के वक्त गुलाबी सर्दी का अहसास रह गया है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक आने वाले सप्ताह में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार में अधिकतम तापमान सामान्य से 3-5 डिग्री अधिक रह सकता है। दूसरी तरफ शनिवार (28 फरवरी) को पहाड़ी राज्यों समेत असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, केरल, पश्चिम बंगाल में बारिश होने के आसार हैं।

गर्मी 

राजधानी में परेशान करने लगी गर्मी 

दिल्ली में आज सुबह हल्की धुंध देखने को मिल सकती है, लेकिन इसके बाद पूरे दिन मौसम साफ रहेगा। इस दौरान न्यूनतम तापमान 13-15 डिग्री और अधिकतम 30-32 डिग्री के बीच रह सकता है। इसके चलते होली से पहले ही गर्मी परेशान करने लगेगी और रात का तापमान बढ़ने से पंखे चलाने की जरूरत पड़ने लगी है। समीपवर्ती उत्तर प्रदेश में अगले सप्ताह पारा सामान्य से 3-5 डिग्री अधिक हो सकता है, जबकि बिहार में 4 डिग्री तक बढ़ेगा।

तापमान 

इन राज्यों में तापमान 30 डिग्री के पार 

राजस्थान के 14 शहरों में शुक्रवार को पारा 33 डिग्री के पार चला गया। मौसम विभाग के अनुसार, मार्च के पहले सप्ताह में दिन-रात के तापमान में 2-3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में पारा 30 डिग्री से ऊपर दर्ज किया जा रहा है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले 4 दिनों में यहां बारिश होने की संभावना है। हरियाणा में भी अब कुछ शहरों में तेज धूप के कारण गर्मी बढ़ रही है।

बारिश 

पहाड़ों पर हो सकती है बारिश

पहाड़ी राज्यों के मौसम की बात करें तो 2 कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं। इनके असर से 3-4 मार्च को जम्मू-कश्मीर और हिमालयी क्षेत्रों में हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है। इससे मैदानी इलाकों की गर्मी पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ जिलों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। इससे इन राज्यों के तापमान में गिरावट आ सकती है और ठंड बढ़ सकती है।

