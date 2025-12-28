LOADING...
उत्तर भारत के कई राज्यों में घना कोहरा छाया हुआ है

23 राज्यों में घने कोहरे और सर्द हवाओं का अलर्ट, पहाड़ों पर होगी बर्फबारी 

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Dec 28, 2025
09:19 am
क्या है खबर?

उत्तर भारत में सर्दी का सितम तेज हो गया है। कई शहरों में ठंड, कोहरा और प्रदूषण ने मुश्किल बढ़ा दी है। इससे दृश्यता कम होने से सड़कों पर वाहनों से लेकर हवाई सेवा प्रभावित हो रही है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, रविवार को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार समेत 23 राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। दूसरी तरफ पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और बारिश होने के आसार हैं।

बर्फबारी 

कई जगह पारा शून्य के नीचे पहुंचा

पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 28 दिसंबर को हल्की से मध्यम बर्फबारी और बारिश की संभावना है। श्रीनगर, गुलमर्ग और शिमला में ताजा बर्फ हुई है। कश्मीर घाटी के कई इलाकों में पारा शून्य से नीचे दर्ज किया गया, जिससे पानी जम गया है। हिमाचल प्रदेश के कुकुमसेरी में भी न्यूनतम तापमान माइनस 4.2 डिग्री तक पहुंच गया है। निचले इलाकों में घना कोहरा छा रहा है। उत्तराखंड के 6 जिलों में कोहरे का यलो अलर्ट जारी किया गया है।

कोहरा 

इन राज्यों में घने कोहरे ने बढ़ाई मुश्किल

उत्तर प्रदेश में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है, जिसके चलते वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। इस दौरान न्यूनतम तापमान 5-10 डिग्री तक गिर सकता है, जिससे शीत दिवस की स्थिति बनी रहेगी। हरियाणा के 12 जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा। अमृतसर, चंडीगढ़ और हिसार में न्यूनतम तापमान 4-8 डिग्री रह सकता है। बिहार के 32 जिलों में शीत दिवस और घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

उत्तर प्रदेश के कानपुर में रविवार सुबह दिखा कोहरा 

सर्दी 

राजधानी में इस तरीख के बाद तेज होगा सर्दी का असर

दिल्ली में रविवार को हल्का कोहरा, प्रदूषण के कारण स्मॉग और ठंडी हवाओं का असर रहेगा। इस दौरान न्यूनतम तापमान 7-9 डिग्री और अधिकतम 20-22 डिग्री रहने की संभावना है। 3 जनवरी से तापमान में भारी गिरावट आ सकती है। वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 'बहुत खराब' श्रेणी में बना हुआ है, जो 300-400 के बीच है। दूसरी तरफ कोहरे के कारण इंडिगो ने विभिन्न हवाई अड्‌डों पर शनिवार को 57 और रविवार सुबह 13 उड़ानें रद्द कर दी हैं।

