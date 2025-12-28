23 राज्यों में घने कोहरे और सर्द हवाओं का अलर्ट, पहाड़ों पर होगी बर्फबारी 

बर्फबारी कई जगह पारा शून्य के नीचे पहुंचा पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 28 दिसंबर को हल्की से मध्यम बर्फबारी और बारिश की संभावना है। श्रीनगर, गुलमर्ग और शिमला में ताजा बर्फ हुई है। कश्मीर घाटी के कई इलाकों में पारा शून्य से नीचे दर्ज किया गया, जिससे पानी जम गया है। हिमाचल प्रदेश के कुकुमसेरी में भी न्यूनतम तापमान माइनस 4.2 डिग्री तक पहुंच गया है। निचले इलाकों में घना कोहरा छा रहा है। उत्तराखंड के 6 जिलों में कोहरे का यलो अलर्ट जारी किया गया है।

कोहरा इन राज्यों में घने कोहरे ने बढ़ाई मुश्किल उत्तर प्रदेश में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है, जिसके चलते वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। इस दौरान न्यूनतम तापमान 5-10 डिग्री तक गिर सकता है, जिससे शीत दिवस की स्थिति बनी रहेगी। हरियाणा के 12 जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा। अमृतसर, चंडीगढ़ और हिसार में न्यूनतम तापमान 4-8 डिग्री रह सकता है। बिहार के 32 जिलों में शीत दिवस और घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

ट्विटर पोस्ट उत्तर प्रदेश के कानपुर में रविवार सुबह दिखा कोहरा #WATCH | Uttar Pradesh | Dense fog envelopes Kanpur as cold wave prevails throughout the city. People huddle around a bonfire to keep themselves warm. pic.twitter.com/eiH6ZvnEhv — ANI (@ANI) December 28, 2025

