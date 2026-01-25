दिल्ली से लेकर बिहार तक अंधड़-बारिश का अलर्ट, पहाड़ों पर हिमस्खलन का खतरा

दिल्ली से लेकर बिहार तक अंधड़-बारिश का अलर्ट, पहाड़ों पर हिमस्खलन का खतरा
क्या है खबर?
पहाड़ी राज्यों में हो रही भारी बर्फबारी का असर मैदानी राज्यों तक पहुंचने से उत्तर भारत में ठिठुरन अचानक बढ़ गई। बर्फ की मोटी चादर बिछने से हिमाचल प्रदेश में 2 राष्ट्रीय राजमार्ग समेत 680 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। इस कारण सैंकड़ों पर्यटक फंस गए हैं। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 5 राज्यों में अगले 48 घंटों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। साथ ही पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पहाड़ी राज्यों में भारी बर्फबारी की संभावना है।
बर्फबारी
बर्फबारी से कई सड़कें हुईं अवरुद्ध
हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का दौर जारी है। इससे लाहौल-स्पीती के कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान माइनस 7.2 डिग्री तक पहुंच गया। यहां 600 से ज्यादा पर्यटक अटक गए। जम्मू-कश्मीर में बर्फ गिरने के कारण गुलमर्ग में तापमान माइनस 12 और श्रीनगर में माइनस 1.4 डिग्री पहुंच गया, वहीं बर्फ के कारण कई सड़कें 2 दिन से बंद हैं। इसके अलावा रक्षा भू-सूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान (DGRE) ने उत्तराखंड के 5 जिलों में हिमस्खलन का हाई अलर्ट जारी किया है।
ट्विटर पोस्ट
जम्मू-कश्मीर में सड़कों पर भारी बर्फ जमा
#WATCH | Doda, J&K | Snow clearance operations underway as the district gets blanketed in a thick layer of snow.
राहत
राजधानी में कम हुआ AQI
दिल्ली में बारिश के बाद सर्दी का असर तेज हो गया है, लेकिन तेज हवा चलने से लोगों को प्रदूषण से राहत मिली है। आज (25 जनवरी) को सुबह 7 बजे राजधानी का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 151 दर्ज किया गया है, जो हवा की मध्यम श्रेणी में आता है। अगले 48 घंटों तक बादल और हल्का कोहरा छाया रहेगा। इसके साथ ही गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी।
बारिश
इन राज्यों में रहेगा बारिश का जोर
उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में शनिवार को बारिश हुई, जबकि हाथरस और इटावा में ओले गिरे। इसके अलावा बाराबंकी और एटा में बिजली गिरने से आग लग गई। प्रदेश में आज 15 राज्यों में बारिश और 20 जिलों में 40-50 किमी/घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। अगले 48 घंटे में तापमान 3-6 डिग्री गिर सकता है। मध्य प्रदेश के आधे हिस्से में 27-28 जनवरी को बारिश का अलर्ट है, जबकि बिहार में शीतलहर और कोहरे का असर जारी रहेगा।