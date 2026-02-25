उत्तर भारत में गर्मी दिखाने लगी तेवर, दक्षिण में आज भी बारिश का अलर्ट

बर्फबारी-कोहरा जारी है बर्फबारी का दौर पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में 27 फरवरी और 2 मार्च को 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होंगे। इनकी वजह से पहाड़ी इलाकों में मौसम बदल सकता है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 27 और 28 फरवरी को हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 3 दिनों से हल्की बर्फबारी जारी है। दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और ओडिशा के कई शहरों में आज घना कोहरा छाने का अलर्ट जारी किया गया है।

तापमान राजस्थान में पारा 36 डिग्री के पार मध्य प्रदेश में पिछले 2 दिन से 20 से ज्यादा जिलों में आंधड़-बारिश के साथ कुछ जगह ओलावृष्टि हो रही है, जिससे फसलों को नुकसान हुआ है। बुधवार को मौसम साफ रहेगा, लेकिन मार्च की शुरुआत में बारिश होने का अनुमान है। दूसरी तरफ राजस्थान में अधिकतम तापमान 36 डिग्री से ऊपर चला गया है, जो होली के आस-पास 40 डिग्री तक पहुंचने से हीटवेव चल सकती है। उत्तर प्रदेश और बिहार में मौसम साफ रहेगा, जिससे गर्मी असर दिखाएगी।

Advertisement