बर्फबारी, बारिश-ओलावृष्टि से लुढ़का पारा, 8 राज्यों में आज फिर बिगड़ेगा मौसम

पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर-पश्चिमी भारत में मौसम का मिजाज बदल गया है। बर्फबारी, बारिश और ओलावृष्टि के कारण पिछले कुछ दिनों से बढ़ी सूरज की तपिश कमजोर पड़ गई है। कई इलाकों में ठिठुरन का अहसास बढ़ गया है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, अगले 12 घंटे में 8 राज्यों में बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। अगले 2 दिनों तक मौसम खराब होने का अनुमान है। पहाड़ी राज्यों में 27 जनवरी बारिश/बर्फबारी के आसार हैं।

बर्फबारी पहाड़ी राज्यों में हुई जमकर बर्फबारी जम्मू-कश्मीर के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में शुक्रवार को बर्फबारी हुई। श्रीनगर एयरपोर्ट पर 4-इंच तक बर्फ जमा होने से शुक्रवार को सभी उड़ानें रद्द कर दी गईं। उत्तराखंड के 10 जिलों में बर्फबारी से रास्ते बंद हो गए। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बर्फीला तूफान के कारण बिजली गुल हो गई। मौसम विभाग नें तीनों राज्यों में ऊचे इलाकों में हिमस्खलन की चेतावनी जारी की गई है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण 27 जनवरी को बर्फबारी होने के आसार हैं।

ट्विटर पोस्ट बर्फ की चादर से ढका जम्मू-कश्मीर #WATCH | J&K | Doda's Bhalesa area turns pristine as it receives a fresh spell of heavy snowfall pic.twitter.com/bxZssJq7Au — ANI (@ANI) January 24, 2026

Advertisement

अलर्ट इन राज्यों में होगी भारी बारिश उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में शुक्रवार को बारिश के साथ कुछ जगह ओलावृष्टि हुई है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में चर्च पर बिजली गिरने से आग लग गई, जबकि राजस्थान के भरतपुर में एक महिला झुलस गई। मौसम विभाग ने शनिवार को उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु और केरल में भारी बारिश की चेतावनी दी है। इस दौरान 55-60 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है।

Advertisement