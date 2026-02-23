इन 11 राज्यों में बारिश से फिर लौटेगी सर्दी, मौसम विभाग ने दी चेतावनी
क्या है खबर?
पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानों तक तापमान में इजाफा होने से सर्दी का अहसास कमजोर पड़ता दिख रहा है। दिल्ली समेत कई शहरों में पारा 30 डिग्री के आस-पास पहुंच गया है। उत्तराखंड में रविवार को 5 जिलों में रुक-रुककर बर्फबारी हुई, जो आज भी जारी रह सकती है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने सोमवार को मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में बारिश और अंधड़ चलने की संभावना जताई है।
तापमान
इन राज्यों में बढ़ने लगा तापमान
मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में रविवार को बूंदाबांदी हुई, जबकि अन्य जिलों में बादलों की आवाजाही देखने को मिली। आज भी कुछ जिलों में बारिश हो सकती है। राजस्थान के 10 से ज्यादा शहरों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री या उससे ऊपर पहुंच गया। बाड़मेर में पारा 33.6 डिग्री दर्ज किया गया। प्रदेश में अगले 48 घंटे में तापमान में 2-3 डिग्री बढ़ सकता है, वहीं उत्तर प्रदेश में भी मौसम साफ रहने से गर्मी का अहसास तेज होगा।
मौसम
दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम?
दिल्ली समेत NCR इलाके में आज धुंध नजर आ सकती है, लेकिन दोपहर के वक्त चटक धूप लोगों को परेशान कर सकती है। इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 30 और 14 डिग्री के आस-पास रहने की संभावना है। एक दिन पहले अधिकतम तापमान 29.7 डिग्री दर्ज किया गया, जो औसत से 4.2 डिग्री अधिक था, जबकि न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहा था। IMD ने होली से पहले अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान जताया है।