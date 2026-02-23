कई राज्यों में आज बारिश होने की संभावना बनी हुई है

इन 11 राज्यों में बारिश से फिर लौटेगी सर्दी, मौसम विभाग ने दी चेतावनी

क्या है खबर?

पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानों तक तापमान में इजाफा होने से सर्दी का अहसास कमजोर पड़ता दिख रहा है। दिल्ली समेत कई शहरों में पारा 30 डिग्री के आस-पास पहुंच गया है। उत्तराखंड में रविवार को 5 जिलों में रुक-रुककर बर्फबारी हुई, जो आज भी जारी रह सकती है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने सोमवार को मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में बारिश और अंधड़ चलने की संभावना जताई है।