उत्तर भारत में हर तरफ कोहरे की चादर, जानिए आपके शहर में कैसा रहेगा मौसम 

पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में शीतलहर और कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। कई शहरों में सुबह के वक्त अंधेरा छाया हुआ है। कई शहरों में तापमान 10 डिग्री के नीचे पहुंच गया है और दिन के समय धूप भी बेअसर साबित हो रही है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने मंगलवार को भी दिल्ली NCR, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार समेत करीब 16 राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है।

पहाड़ी राज्य पहाड़ों पर बर्फबारी बनी मुसीबत उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में कोहरे का प्रकोप बढ़ गया है, वहीं पहाड़ों में पाला गिरा है, जिससे सुबह-शाम ठंड बढ़ गई है। बद्रीनाथ में तापमान माइनस 16 डिग्री तक गिर गया है। कश्मीर में बर्फबारी के चलते 23 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक पहुंच सकता है, लेकिन 2 दिन कोहरे से राहत मिलने की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश के मैदानी इलाकों में कोहरे का असर देखा जा रहा है और यहां हल्की बर्फबारी होने के आसार हैं।

कोहरा उत्तर प्रदेश में पड़ रही शिमला जैसी ठंड मध्य प्रदेश में सोमवार रात 25 शहरों का तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया। पचमढ़ी सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश में भी कोहरे के साथ शिमला से ज्यादा ठंड पड़ रही है। बाराबंकी में बीती रात पारा 4.5 डिग्री पर पहुंच गया। भीषण सर्दी के चलते संभल जिले के स्कूलों में 2 दिनों की छुट्‌टी कर दी गई है। बिहार के 7 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है।

Advertisement

प्रदूषण प्रदूषण के कारण छाई स्माॅग की परत प्रदूषण के कारण दिल्ली में मंगलवार सुबह स्मॉग ने सड़कों को घेरे रखा। दृश्यता कमजोर होने से सड़कों पर यातायात प्रभावित हुआ। यहां आज अधिकतम तापमान 20 डिग्री और न्यूनतम 10 डिग्री रहने की उम्मीद है। कोहरे के कारण दिल्ली हवाई अड्‌डे पर 500 से ज्यादा उड़ानें देरी से संचालित हुईं, जबकि 14 को रद्द कर दिया गया। प्रदूषण की बात करें तो आज सुबह राजधानी में औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 390 के आस-पास रिकॉर्ड किया गया है।

Advertisement