महाराष्ट्र समेत 10 राज्यों में होगी झमाझम बारिश, जानिए आज कैसा रहेगा मौसम

देशभर में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। होली से पहले ही दोपहर के समय गर्मी चुभने लगी है, लेकिन सुबह-शाम ठंडी हवा का अहसास बना हुआ है। कुछ राज्यों में आसमान साफ है तो कुछ जगह बादल भी मंडरा रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ी राज्यों में बारिश की संभावना है। साथ ही महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना में कहीं सामान्य तो कहीं मूसलाधार बारिश और अंधड़ का अलर्ट है।

पहाड़ी राज्य कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी का अलर्ट पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ी राज्यों पर आज मौसम बिगड़ेगा। उत्तराखंड में अगले 3 दिनों तक बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 40 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवा चलेगी। नैनीताल, उत्तर काशी, पिथौरागढ़, चमोली और अल्मोड़ा में भारी बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के शिमला, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा और सोलन में बादल बरस सकते हैं, जबकि मनाली में बर्फबारी होगी। जम्मू-कश्मीर में 2 दिनों तक बारिश होने का अलर्ट है।

तापमान इन राज्यों में चढ़ने लगा पारा उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में फिलहाल मौसम सामान्य बना रहेगा, लेकिन सुबह और देर रात कोहरा छाने की संभावना है। तेज धूप निकलने से तापमान में बढ़ोतरी जारी रहेगी, जिससे हल्की गर्मी महसूस की जा सकती है। राजस्थान में पिछले दिनों हुई बारिश के बाद अब मौसम सामान्य हो गया है। इस दौरान अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम 16 डिग्री रहेगा। दूसरी तरफ, मध्य प्रदेश में 22 फरवरी से अगले 3 दिनों तक बारिश होने कि संभावना है।

