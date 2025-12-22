पहाड़ी राज्यों में जमकर हो रही बर्फबारी, जानिए मैदानी इलाकों में क्या हुआ असर 

पहाड़ी राज्यों में जमकर हो रही बर्फबारी, जानिए मैदानी इलाकों में क्या हुआ असर
क्या है खबर?
पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और बूंदाबांदी के कारण मैदानी इलाकों में कोहरे और शीतलहर ने ठंड बढ़ा दी है। घने कोहरे के कारण दृश्यता कम होने से सड़क पर वाहन रेंगते नजर आ रहे हैं, वहीं रेल और हवाई यातायात भी प्रभावित हो रहा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने सोमवार को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा समेत 22 राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। कुछ जगह दृश्यता 10-50 मीटर के बीच रह सकती है।
बर्फबारी
जम्मू-कश्मीर में 1 फीट तक जमा हुई बर्फ
जम्मू-कश्मीर में 21 दिसंबर से तेज सर्दी के 40 दिन का दौर चिल्लई कलां शुरू हो गया है। इसके चलते रविवार को ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई। गुलमर्ग में 1 फीट तक बर्फ जमा हो गई। कश्मीर को जोड़ने वाले 2 रास्ते मुगल रोड और सिंथन टॉप रोड बर्फबारी के कारण बंद किए गए। श्रीनगर में खराब मौसम के कारण इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 15 उड़ान रद्द की गईं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में हिमपात हुआ।
कोहरा
इन राज्यों में कोहरे का प्रकोप
उत्तर प्रदेश में 2-3 दिनों के दौरान तापमान में बढ़ोतरी होने और कोहरे में थोड़ी कमी आने के आसार हैं। इसके बाद फिर से गिरावट होगी और कोहरा बढ़ेगा। रविवार को दिन का पारा 18.9 डिग्री और रात का 10.1 डिग्री दर्ज किया गया। बिहार में पश्चिमी विक्षोभ से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। IMD ने 18 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है। दूसरी तरफ राजस्थान में मंगलवार से कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान है।
ट्विटर पोस्ट
राजस्थान में कोहरे से बढ़ी परेशानी
#WATCH | Rajasthan | A thick layer of fog engulfs Jaipur. Visuals from Jaipur International Airport. pic.twitter.com/maCxWl8VPt— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) December 22, 2025
हवाई सेवा
राजधानी में हवाई और रेल सेवा प्रभावित
दिल्ली NCR में 21-24 दिसंबर के बीच बादल छाने, कोहरा और दिन में गलन का असर देखने को मिलेगा। पहाड़ों से आने वाली बर्फीली हवाएं मंगलवार को दस्तक देंगी, जिसकी गति 15-25 किमी/घंटा रहने से कोहरा हल्का हो जाएगा। इस दौरान अधिकतम तापमान 18-23 और न्यूनतम 8-11 डिग्री के बीच रह सकता है। कोहरे के कारण रविवार को 110 उड़ानें रद्द कर दी गईं, जबकि 700 से अधिक देरी से चलीं, जबकि 60 से अधिक ट्रेनें देरी से चलीं।