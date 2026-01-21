पहाड़ों की बर्फबारी और मैदानों की बारिश से बिगड़ेंगे हालात, जानिए आज कैसा रहेगा मौसम

बर्फबारी बर्फ से ढके नजर आएंगे पहाड़ जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 22 से 26 जनवरी तक बारिश और भारी बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। गुलमर्ग, मनाली, शिमला में बर्फ की चादर बिछी नजर आ सकती है। IMD ने उत्तराखंड में 23-25 जनवरी के बीच भारी बारिश और तेज हवा चलने की चेतावनी जारी की है। इस दौरान तापमान 2-3 डिग्री गिर सकता है और आज शीतलहर चलने के आसार हैं। हिमाचल प्रदेश में 23 जनवरी को भारी बारिश की चेतावनी दी गई है।

ओलावृष्टि यहां हो सकती है ओलावृष्टि राजस्थान में आज से मौसम में बदलाव आ सकता है। यहां 10 जिलों में आंधड़ के साथ बारिश हो सकती है और कुछ जगह ओले गिरने की भी संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के बाद एक बार फिर तेज सर्दी के साथ घना कोहरा देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश और बिहार में भी अगले 24 घंटे में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। दोनों राज्यों में आज कुछ जगह घना कोहरा नजर आएगा।

Advertisement

तापमान राजधानी में फिर गिरेगा पारा दिन के वक्त तेज धूप निकलने के कारण दिल्ली में सर्दी से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन अगले 48 घंटे में तेज हवा के साथ बारिश दस्तक दे सकती है। इससे मौसम एक बार फिर ठंड बढ़ सकती है, वहीं बारिश से प्रदूषण में भी कमी आने की संभावना है। इस दौरान न्यूनतम तापमान 6-9 डिग्री के बीच रह सकता है। राजधानी में आज हल्के कोहरे के साथ अधिकतम तापमान 21 डिग्री और न्यूनतम 8 डिग्री रहने का अनुमान है।

Advertisement