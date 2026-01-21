पहाड़ों की बर्फबारी और मैदानों की बारिश से बिगड़ेंगे हालात, जानिए आज कैसा रहेगा मौसम

पहाड़ों की बर्फबारी और मैदानों की बारिश से बिगड़ेंगे हालात, जानिए आज कैसा रहेगा मौसम
क्या है खबर?
उत्तर भारत में इन दिनों तापमान में मामूली बढ़ोतरी से ठंड ने थोड़ी राहत दी है, लेकिन अब मौसम एक बार फिर करवट बदलने वाला है। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी और मैदानों में बारिश के साथ तेज हवाओं का दौर शुरू होने से कड़ाके की सर्दी लौटने वाली है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से 22 जनवरी से राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा में बारिश की संभावना है।
बर्फबारी
बर्फ से ढके नजर आएंगे पहाड़
जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 22 से 26 जनवरी तक बारिश और भारी बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। गुलमर्ग, मनाली, शिमला में बर्फ की चादर बिछी नजर आ सकती है। IMD ने उत्तराखंड में 23-25 जनवरी के बीच भारी बारिश और तेज हवा चलने की चेतावनी जारी की है। इस दौरान तापमान 2-3 डिग्री गिर सकता है और आज शीतलहर चलने के आसार हैं। हिमाचल प्रदेश में 23 जनवरी को भारी बारिश की चेतावनी दी गई है।
ओलावृष्टि
यहां हो सकती है ओलावृष्टि
राजस्थान में आज से मौसम में बदलाव आ सकता है। यहां 10 जिलों में आंधड़ के साथ बारिश हो सकती है और कुछ जगह ओले गिरने की भी संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के बाद एक बार फिर तेज सर्दी के साथ घना कोहरा देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश और बिहार में भी अगले 24 घंटे में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। दोनों राज्यों में आज कुछ जगह घना कोहरा नजर आएगा।
तापमान
राजधानी में फिर गिरेगा पारा
दिन के वक्त तेज धूप निकलने के कारण दिल्ली में सर्दी से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन अगले 48 घंटे में तेज हवा के साथ बारिश दस्तक दे सकती है। इससे मौसम एक बार फिर ठंड बढ़ सकती है, वहीं बारिश से प्रदूषण में भी कमी आने की संभावना है। इस दौरान न्यूनतम तापमान 6-9 डिग्री के बीच रह सकता है। राजधानी में आज हल्के कोहरे के साथ अधिकतम तापमान 21 डिग्री और न्यूनतम 8 डिग्री रहने का अनुमान है।
ट्विटर पोस्ट
राजधानी में प्रदूषण और ठंड के कारण दिखी धुंध
#WATCH | Delhi | Drone visuals from the Mayur Vihar area as a thick layer of smog blankets the city.— ANI (@ANI) January 21, 2026
AQI (Air Quality Index) around the area is 391, categorised as 'Very Poor', as claimed by CPCB (Central Pollution Control Board).
Visuals shot at 7.05 am pic.twitter.com/FwgL0eeZaj