घने कोहरे-शीतलहर से उत्तर भारत में थमा जीवन, उड़ाने रद्द और ट्रेनें घंटों लेट 

चिल्लई कलां जम्मू-कश्मीर में सोमवार से शुरू होगा चिल्लई कलां कश्मीर में शनिवार को इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। 21 दिसंबर से जम्मू-कश्मीर में तेज सर्दी का 40 दिन का दौर चिल्लई कलां शुरु हो रहा है। इस दौरान तेज बर्फबारी होती है और न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। इस दौरान कई जगह पारा जमाव बिंदु के नीचे चले जाने से झील और नदियों का पानी जम जाएगा। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी जारी है, जबकि उत्तराखंड में आज बर्फ गिरने की संभावना है।

कोहरा इन राज्यों में भीषण हुई ठंड उत्तर प्रदेश में भीषण ठंड का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अगले एक सप्ताह तक घने कोहरे और शीतलहर की चेतावनी दी है। यहां कई शहरों में सुबह के वक्त दृश्यता 50-मीटर से कम रह गई है। इससे सड़क हादसे होने की आशंका बढ़ गई है। इसके मद्देनजर लोगों को वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। बिहार के 16 जिलों में कोल्ड डे और 22 में घने कोहरे का अलर्ट है।

ट्विटर पोस्ट उत्तर प्रदेश के कई शहरों में घने कोहरे का अलर्ट #WATCH | Uttar Pradesh | A layer of dense fog engulfs Ayodhya city this morning.



As per IMD, the minimum temperature recorded here is 8°C, with the maximum likely to be 16°C. pic.twitter.com/RhADCOadTB — ANI (@ANI) December 21, 2025

तापमान राजस्थान में बढ़ेगा सर्दी का जोर राजस्थान में रविवार को पश्चिमी विक्षोभ के कारण कई इलाकों में बादल छाए रहेंगे। इसके अलावा कई शहरों में सुबह-शाम घना कोहरा छाने के आसार हैं। धूप जल्दी नहीं निकलने के कारण दिनभर गलन का असर रह सकता है। 24 दिसंबर से उत्तरी हवाओं का असर बढ़ने से न्यूनतम तापमान करीब 2-3 डिग्री तक गिरेगा। मध्य प्रदेश के 18 शहरों में कोहरा छाया रहा।रीवा में दृश्यता 50-मीटर तक रह गई। इससे ट्रेनों का संचालन प्रभावित हो रहा है।