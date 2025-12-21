LOADING...
होम / खबरें / देश की खबरें / घने कोहरे-शीतलहर से उत्तर भारत में थमा जीवन, उड़ाने रद्द और ट्रेनें घंटों लेट 
घने कोहरे के कारण यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Dec 21, 2025
09:19 am
क्या है खबर?

पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। कश्मीर में मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। दिल्ली NCR सहित कई शहरों में भीषण ठंड, घना कोहरा और शीतलहर ने लोगों को ठिठुरा दिया है और यातायात पर भी असर पड़ा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने रविवार को उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कोल्ड डे का अलर्ट जारी है। साथ ही 18 राज्यों में घने कोहरे की चेतावनी दी है।

चिल्लई कलां

जम्मू-कश्मीर में सोमवार से शुरू होगा चिल्लई कलां

कश्मीर में शनिवार को इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। 21 दिसंबर से जम्मू-कश्मीर में तेज सर्दी का 40 दिन का दौर चिल्लई कलां शुरु हो रहा है। इस दौरान तेज बर्फबारी होती है और न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। इस दौरान कई जगह पारा जमाव बिंदु के नीचे चले जाने से झील और नदियों का पानी जम जाएगा। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी जारी है, जबकि उत्तराखंड में आज बर्फ गिरने की संभावना है।

कोहरा 

इन राज्यों में भीषण हुई ठंड

उत्तर प्रदेश में भीषण ठंड का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अगले एक सप्ताह तक घने कोहरे और शीतलहर की चेतावनी दी है। यहां कई शहरों में सुबह के वक्त दृश्यता 50-मीटर से कम रह गई है। इससे सड़क हादसे होने की आशंका बढ़ गई है। इसके मद्देनजर लोगों को वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। बिहार के 16 जिलों में कोल्ड डे और 22 में घने कोहरे का अलर्ट है।

उत्तर प्रदेश के कई शहरों में घने कोहरे का अलर्ट 

तापमान 

राजस्थान में बढ़ेगा सर्दी का जोर 

राजस्थान में रविवार को पश्चिमी विक्षोभ के कारण कई इलाकों में बादल छाए रहेंगे। इसके अलावा कई शहरों में सुबह-शाम घना कोहरा छाने के आसार हैं। धूप जल्दी नहीं निकलने के कारण दिनभर गलन का असर रह सकता है। 24 दिसंबर से उत्तरी हवाओं का असर बढ़ने से न्यूनतम तापमान करीब 2-3 डिग्री तक गिरेगा। मध्य प्रदेश के 18 शहरों में कोहरा छाया रहा।रीवा में दृश्यता 50-मीटर तक रह गई। इससे ट्रेनों का संचालन प्रभावित हो रहा है।

परेशानी 

रेल और हवाई सेवा प्रभावित 

दिल्ली में शनिवार इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। मौसम विभाग ने राजधानी में शीतलहर चलने की घोषणा कर दी है। अधिकतम तापमान 16-17 और न्यूनतम 6 डिग्री तक रह सकता है। घने कोहरे के कारण सड़क पर वाहन रेंग-रेंग कर चल रहे हैं, वहीं रेल और हवाई सेवा पर बुरा असर पड़ रहा है। शनिवार को कम दृश्यता की वजह से 138 उड़ानें रद्द कर दी गईं। इसके अलावा 70 से अधिक ट्रेनें 2 घंटे देरी से पहुंचीं।

