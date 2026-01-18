उत्तर भारत में जारी है कोहरे का कहर, शीतलहर से मिलेगी राहत

मकर संक्रांति के बाद से शीतलहर की तीव्रता में कुछ कमी आई है, लेकिन उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का कहर जारी है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, अगले एक सप्ताह तक उत्तर-पश्चिम इलाकों में शीतलहर चलने की संभावना नहीं है, लेकिन घना कोहरा और ठंड जारी रहेगी। दूसरी तरफ पश्चिमी विक्षोभ के चलते पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी हिस्सों में बारिश होने के आसार बने हुए हैं, जिससे सर्द हवाओं का सितम बढ़ सकता है।

हादसे उत्तर प्रदेश में घातक हुआ कोहरा उत्तर प्रदेश में घना कोहरा जानलेवा बना हुआ है। शनिवार को इस सीजन का सबसे घना कोहरा छाया, जिससे विभिन्न स्थानों पर कुल 40 से अधिक वाहनों की टक्कर हुई, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में रविवार सुबह 50 ज्यादा जिलों में कोहरा छाया हुआ है और कई जगह दृश्यता 0-50 मीटर तक रह गई। इससे 100 से ज्यादा ट्रेनें लेट चल रही हैं, जबकि लखनऊ हवाई अड्‌डे पर एक उड़ान को दिल्ली डायवर्ट करना पड़ा।

कोहरे के कारण उत्तर प्रदेश में जनजीवन प्रभावित

मावठ यहां होगी मावठ की बारिश राजस्थान में सर्द हवाएं कमजोर पड़ने से सुबह-शाम की तेज सर्दी से थोड़ी राहत मिली है। आज पश्चिमी इलाकों में कोहरा छाया रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 5-10 डिग्री और अधिकतम 18-23 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। 22 जनवरी को नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण आधे से ज्यादा हिस्से में मावठ होने की संभावना है। पंजाब और हरियाणा में बहुत घना कोहरा रह सकता है। इस दौरान न्यूनतम तापमान 4-8 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है।

राहत इस तरीख से दिल्ली में मिल सकती है राहत दिल्ली NCR में कड़ाके की ठंड जारी है, जिससे शनिवार रात न्यूनतम तापमान गिरकर 4-6 डिग्री तक पहुंच गया। रविवार सुबह कोहरे के कारण धूप देर से निकलेगी, लेकिन हल्के बादलों के कारण उसका असर धीमा रहेगा। कुछ जगह दृश्यता 50 मीटर तक रह गई है, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है। 20 जनवरी से न्यूनतम तापमान में गिरावट कम हो सकती है, जिससे पारा 7-8 डिग्री तक जा सकता है। इस दौरान सर्द हवाएं परेशान करेंगी।