उत्तर भारत में हो सकता है मौसम में उलटफेर, दिल्ली समेत कई शहराें में हुई बारिश

बारिश इन राज्यों में सुबह से शुरू हुई बारिश दिल्ली NCR में तापमान 29 डिग्री तक पहुंच गया है, लेकिन आज सुबह कुछ इलाकों में हुई बारिश से इसमें गिरावट आ सकती है। इस दौरान कुछ जगह तेज हवाएं चलने की भी संभावना बनी हुई है। इसके बाद प्रदूषण में कुछ कमी आ सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से गुरूग्राम, पंजाब और हरियाणा के कई जिलों में आज सुबह हल्की बारिश हुई है। कुछ जगह 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार से हवा चलने और ओले गिरने की संभावना है।

पूर्वानुमान इन राज्यों में भी दिखेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर मध्य प्रदेश में 2 चक्रवाती परिसंचरण और एक पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम में बदलवा आया है। इसके चलते 22 जिलों में आंधड़-बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में मंगलवार को भी 5 जिलों में बादल बरसे और आज जयपुर समेत 13 जिलों में बारिश के साथ कुछ जगह ओलावृष्टि हो सकती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में बादल छाए रहने के साथ 20 जिलों में हल्की बारिश हाेने की संभावना बनी हुई है।

