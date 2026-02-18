उत्तर भारत में हो सकता है मौसम में उलटफेर, दिल्ली समेत कई शहराें में हुई बारिश
पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत में बुधवार (18 फरवरी) को मौसम बिगड़ने के पूरे आसार बने हुए हैं। हरियाणा और पंजाब में हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। इससे सर्दी का असर फिर से तेज होता नजर आ रहा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के कारण आज राजस्थान और मध्य प्रदेश में तेज बारिश और आंधड़ चलने की संभावना है। दूसरी तरफ पहाड़ी राज्याें में बारिश-बर्फबारी होने का पूर्वानुमान जताया गया है।
इन राज्यों में सुबह से शुरू हुई बारिश
दिल्ली NCR में तापमान 29 डिग्री तक पहुंच गया है, लेकिन आज सुबह कुछ इलाकों में हुई बारिश से इसमें गिरावट आ सकती है। इस दौरान कुछ जगह तेज हवाएं चलने की भी संभावना बनी हुई है। इसके बाद प्रदूषण में कुछ कमी आ सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से गुरूग्राम, पंजाब और हरियाणा के कई जिलों में आज सुबह हल्की बारिश हुई है। कुछ जगह 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार से हवा चलने और ओले गिरने की संभावना है।
दिल्ली में नजर आई हल्की बारिश
#WATCH | Delhi: Rain lashes parts of the national capital; visuals from Moti Bagh.
इन राज्यों में भी दिखेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर
मध्य प्रदेश में 2 चक्रवाती परिसंचरण और एक पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम में बदलवा आया है। इसके चलते 22 जिलों में आंधड़-बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में मंगलवार को भी 5 जिलों में बादल बरसे और आज जयपुर समेत 13 जिलों में बारिश के साथ कुछ जगह ओलावृष्टि हो सकती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में बादल छाए रहने के साथ 20 जिलों में हल्की बारिश हाेने की संभावना बनी हुई है।
पहाड़ों पर कैसा रहेगा मौसम?
हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर सबसे ज्यादा दिखेगा। यहां आज हल्की से मध्यम बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने की संभावना है। जम्मू-कश्मीर, लद्दाख में भी बारिश-बर्फबारी जारी रहेगी। यह सर्दी का आखिरी दौर हो सकता है, जिसके बाद तापमान बढ़ने लगेगा। उत्तराखंड के 5 जिलों उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ मेघ बरसने के साथ बर्फ गिर सकती है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 2 दिन तक ऐसे ही हालात रहने वाले हैं।