पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के कारण मैदानों में भीषण सर्दी पड़ रही है

घने कोहरे की चादर में ढका उत्तर भारत, जानिए पहाड़ी राज्यों में कैसा रहेगा मौसम

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Jan 17, 2026
09:57 am
पश्चिमी विक्षोभ के चलते कश्मीर से हिमाचल प्रदेश तक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। इसके चलते एक बार फिर सर्दी ने जोर पकड़ लिया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड समेत 12 राज्यों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने शनिवार को इन राज्यों में घना कोहरा रहने के साथ शीतलहर चलने की चेतावनी दी है, वहीं उत्तर प्रदेश और बिहार में बारिश होने की संभावना है।

कोहरे से वाहन चलाने में आ रही परेशानी 

उत्तर प्रदेश के 53 शहरों में शनिवार (17 जनवरी) को घना कोहरा छाया हुआ है। कानपुर, गोरखपुर और वाराणसी में दृश्यता शून्य हो गई है। हरियाणा में भी धुंध के कारण सड़कों पर वाहन नजर नहीं आ रहे, जबकि पंजाब के अमृतसर में सुबह 7 बजे तक कोहरे के कारण दृश्यता शून्य रही। दिल्ली में भी 20-मीटर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। इस कारण ट्रेनें देरी से चल रही हैं और उड़ानों का संचालन प्रभावित हो सकता है।

नोएडा में सुबह नजर आया घना कोहरा 

पश्चिमी विक्षोभ से मिलेगी राहत 

राजस्थान में शुक्रवार को तेज धूप निकलने से लोगों को सर्दी से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग ने शनिवार से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से तापमान में 2-3 डिग्री तक बढ़ोतरी की संभावना जताई है। इसी प्रकार बिहार में 22 जनवरी के बाद तापमान में तेजी से गिरावट आ सकती है। मध्य प्रदेश में भी पारा 2.5 डिग्री तक पहुंच गया है, जबकि 2 दिन राहत के बाद छत्तीसगढ़ में फिर से ठंड बढ़ गई है।

पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश का अलर्ट

हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को रोहतांग सहित शिंकुला, बारालाचा व कुंजम दर्रे में बर्फबारी हुई, जिसका पर्यटकों ने जमकर लुत्फ उठाया। मौसम विभाग ने कांगड़ा, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति में बर्फबारी का यलो अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में आज हल्की बारिश के साथ बर्फबारी होने की संभावना है। कश्मीर में शुक्रवार को श्रीनगर में न्यूनतम तापमान माइनस 1.5 डिग्री और पुलवामा में माइनस 4.6 डिग्री तक पहुंच गया।

