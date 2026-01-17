घने कोहरे की चादर में ढका उत्तर भारत, जानिए पहाड़ी राज्यों में कैसा रहेगा मौसम

कोहरा कोहरे से वाहन चलाने में आ रही परेशानी उत्तर प्रदेश के 53 शहरों में शनिवार (17 जनवरी) को घना कोहरा छाया हुआ है। कानपुर, गोरखपुर और वाराणसी में दृश्यता शून्य हो गई है। हरियाणा में भी धुंध के कारण सड़कों पर वाहन नजर नहीं आ रहे, जबकि पंजाब के अमृतसर में सुबह 7 बजे तक कोहरे के कारण दृश्यता शून्य रही। दिल्ली में भी 20-मीटर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। इस कारण ट्रेनें देरी से चल रही हैं और उड़ानों का संचालन प्रभावित हो सकता है।

नोएडा में सुबह नजर आया घना कोहरा



Due to the air quality index (AQI) in the 'very poor' category in Delhi-NCR, restrictions under GRAP-3 have been implemented.

राहत पश्चिमी विक्षोभ से मिलेगी राहत राजस्थान में शुक्रवार को तेज धूप निकलने से लोगों को सर्दी से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग ने शनिवार से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से तापमान में 2-3 डिग्री तक बढ़ोतरी की संभावना जताई है। इसी प्रकार बिहार में 22 जनवरी के बाद तापमान में तेजी से गिरावट आ सकती है। मध्य प्रदेश में भी पारा 2.5 डिग्री तक पहुंच गया है, जबकि 2 दिन राहत के बाद छत्तीसगढ़ में फिर से ठंड बढ़ गई है।

