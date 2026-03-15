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अंधड़-बारिश के साथ गिरेंगे ओले, दिल्ली में सुबह-सुबह बदला माैसम का मिजाज
दिल्ली में आज सुबह कई इलाकों में बारिश देखने को मिली है

अंधड़-बारिश के साथ गिरेंगे ओले, दिल्ली में सुबह-सुबह बदला माैसम का मिजाज

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Mar 15, 2026
09:19 am
क्या है खबर?

पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत समेत कई हिस्सों में मौसम का मिजाज अचानक से बदल गया है। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश के कारण लोगों को तेज होती जा रही गर्मी से राहत मिली है। दिल्ली में रविवार तड़के कई इलाकों में बादल बरसने से मौसम सुहाना हो गया। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने आज उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत 20 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 50-65 किमी/घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी।

मौसम 

राजधानी के मौसम ने खाया पलटा 

दिल्ली समेत NCR इलाके में पिछले कुछ दिनों से तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही थी, लेकिन शनिवार रात को बादल छाने के साथ ही तेज हवाएं चलने और बिजली चमकने के साथ मौसम का मिजाज बदल गया। रविवार सुबह अचानक से बादल बरस पड़े, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। आज बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके चलते अधिकतम तापमान 29-31 डिग्री और न्यूनतम 17-19 डिग्री के आस-पास रह सकता है।

ट्विटर पोस्ट

दिल्ली NCR में आज सुबह हुई बारिश 

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अलर्ट 

उत्तर भारत में ऐसा रहेगा मौसम

उत्तर प्रदेश में आज 35 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि हो सकती है, जबकि कहीं-कहीं 40-50 किमी/घंटा की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान है। बिहार में शनिवार शाम से ही मौसम बदल गया और अगले 5 दिनों तक अंधड़-बारिश का दौर जारी रह सकता है। राजस्थान में शनिवार को कुछ जगह बादल बरसने से मौसम ठंडा हो गया है, जबकि आज 10 जिलों में मौसम बिगड़ सकता है।

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बारिश 

इन राज्यों में होगी भारी बारिश 

पूर्वोत्तर राज्यों के मौसम की बात करें तो असम में 15 मार्च को कई जगह भारी बारिश हो सकती है, वहीं उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 16 मार्च के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश में भी 16 मार्च तक लगातार बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी झमाझम बारिश देखने को मिल सकती है। दूसरी तरफ, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश या बर्फबारी होने के आसार हैं।

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