अंधड़-बारिश के साथ गिरेंगे ओले, दिल्ली में सुबह-सुबह बदला माैसम का मिजाज

मौसम राजधानी के मौसम ने खाया पलटा दिल्ली समेत NCR इलाके में पिछले कुछ दिनों से तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही थी, लेकिन शनिवार रात को बादल छाने के साथ ही तेज हवाएं चलने और बिजली चमकने के साथ मौसम का मिजाज बदल गया। रविवार सुबह अचानक से बादल बरस पड़े, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। आज बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके चलते अधिकतम तापमान 29-31 डिग्री और न्यूनतम 17-19 डिग्री के आस-पास रह सकता है।

ट्विटर पोस्ट दिल्ली NCR में आज सुबह हुई बारिश #WATCH | Uttar Pradesh: Parts of Delhi-NCR received light rainfall this morning, turning the weather pleasant. Visuals from Noida Sector 115. pic.twitter.com/KfsEkF7CKw — ANI (@ANI) March 15, 2026

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अलर्ट उत्तर भारत में ऐसा रहेगा मौसम उत्तर प्रदेश में आज 35 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि हो सकती है, जबकि कहीं-कहीं 40-50 किमी/घंटा की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान है। बिहार में शनिवार शाम से ही मौसम बदल गया और अगले 5 दिनों तक अंधड़-बारिश का दौर जारी रह सकता है। राजस्थान में शनिवार को कुछ जगह बादल बरसने से मौसम ठंडा हो गया है, जबकि आज 10 जिलों में मौसम बिगड़ सकता है।

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