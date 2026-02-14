कई राज्यों में आने वाले 1-2 दिनों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने के आसार हैं

उत्तर भारत के कई शहरों में पारा 30 डिग्री के पार, बारिध-अंधड़ को लेकर आया अलर्ट

क्या है खबर?

उत्तर भारत के कई शहरों में तापमान 30 डिग्री के आस-पास पहुंच गया है, जिससे फरवरी में मार्च की गर्मी का अहसास होने लगा है। अब सुबह-शाम के वक्त ही सर्दी का असर महसूस किया जा रहा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने पश्चिमी विक्षोभ के असर से 14-17 फरवरी तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सहित 6 राज्यों में बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया है। इस दौरान 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है।