बढ़ते तापमान के बीच बारिश-बर्फबारी का अलर्ट, उत्तर प्रदेश में कोहरा कर रहा हैरान

कोहरा

उत्तर प्रदेश में अभी भी नजर आ रहा कोहरा

राजस्थान में गर्मी धीरे-धीरे चरम पर पहुंच रही है। यहां बाढ़मेर में मंगलवार को सबसे ज्यादा तापमान 40.6 डिग्री दर्ज किया गया। तेज गर्मी के साथ-साथ 2 जिलों में लू चलने की संभावना है, जबकि कुछ जगह ओले भी गिर सकते हैं। मध्य प्रदेश में भी तापमान 39 डिग्री तक पहुंच गया। बढ़ते तापमान के बीच उत्तर प्रदेश में आज कुछ जगह सर्दियों जैसी धुंध नजर आई, जबकि बिहार के 8 जिलों में बारिश के साथ अंधड़ चल सकता है।