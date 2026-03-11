बढ़ते तापमान के बीच बारिश-बर्फबारी का अलर्ट, उत्तर प्रदेश में कोहरा कर रहा हैरान

बढ़ते तापमान के बीच बारिश-बर्फबारी का अलर्ट, उत्तर प्रदेश में कोहरा कर रहा हैरान
क्या है खबर?
देशभर में लगातार बढ़ रहे तापमान से गर्मी दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। इस बीच अंधड़-बारिश और बर्फबारी होने का संकेत मिलने से मौसम में बदलाव होने के आसार हैं। बढ़ते पारे के बीच उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कुछ इलाकों में छाई धुंध ने लोगों को हैरान कर दिया है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल समेत 14 राज्यों में बारिश, अंधड़ और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है।
कोहरा
उत्तर प्रदेश में अभी भी नजर आ रहा कोहरा
राजस्थान में गर्मी धीरे-धीरे चरम पर पहुंच रही है। यहां बाढ़मेर में मंगलवार को सबसे ज्यादा तापमान 40.6 डिग्री दर्ज किया गया। तेज गर्मी के साथ-साथ 2 जिलों में लू चलने की संभावना है, जबकि कुछ जगह ओले भी गिर सकते हैं। मध्य प्रदेश में भी तापमान 39 डिग्री तक पहुंच गया। बढ़ते तापमान के बीच उत्तर प्रदेश में आज कुछ जगह सर्दियों जैसी धुंध नजर आई, जबकि बिहार के 8 जिलों में बारिश के साथ अंधड़ चल सकता है।
ट्विटर पोस्ट
उत्तर प्रदेश के सीतापुर में सुबह नजर आई धुंध
उत्तर प्रदेश के सीतापुर में सुबह नजर आई धुंध
गर्मी
राजधानी में पड़ने लगी अप्रैल जैसी गर्मी
दिल्ली में इस बार तेज गर्मी पड़ने के आसार है, क्योंकि आमतौर पर मार्च के अंतिम सप्ताह तक तापमान 35 डिग्री तक पहुंचता है, जो इस बार पहले सप्ताह में ही इसके पार चला गया। सुबह से ही तेज धूप निकल रही है और दोपहर तक गर्मी परेशान करने लगी है। आज बादल छाए रहने के साथ अधिकतम तापमान 37 डिग्री तक रहने की संभावना है। 15 मार्च के बाद तापमान में 2-3 डिग्री की गिरावट आ सकती है।