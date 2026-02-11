पश्चिमी विक्षोभ से फिर बिगड़ेगा मौसम, तेज हवाओं के साथ बारिश-बर्फबारी की चेतावनी

पश्चिमी विक्षोभ से फिर बिगड़ेगा मौसम, तेज हवाओं के साथ बारिश-बर्फबारी की चेतावनी
क्या है खबर?
फरवरी के दूसरे सप्ताह में ही कई राज्यों में मार्च जैसी गर्मी का अहसास होने लगा है। हालांकि, सुबह-शाम के वक्त के ठंड का असर बरकरार है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, 13 और 16-17 फरवरी के दौरान 3 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेंगे। इनके प्रभाव से जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सहित 6 राज्यों में बर्फबारी और बारिश की संभावना है। इस दौरान कुछ इलाकों में बिजली गिरने और 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है।
असर
इन राज्यों में हो सकती है बारिश
उत्तर प्रदेश में आज सुबह कुछ जगह हल्का कोहरा रह सकता है और न्यूनतम तापमान 5-10 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। अगले 3 दिनों में तापमान 2-3 डिग्री तक बढ़ने के आसार हैं। राजस्थान के कुछ शहरों में तापमान 30 डिग्री के पार चला गया है, वहीं बिहार में रात के तापमान में वृद्धि हुई है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से 16 फरवरी को पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में तेज हवा के साथ बारिश होने का अनुमान है।
तापमान
धीरे-धीरे चढ़ने लगा राजधानी का पारा
दिल्ली NCR में मौसम में तेजी से बदल रहा है। हवा की रफ्तार 40 किमी/घंटा से घटकर 17 किमी/घंटा रह जाने से धूप की तपिश तेज हो गई है। इस कारण दिन के वक्त धूप चुभने लगी है। राजधानी में बुधवार को सुबह हल्की धुंध और आंशिक बादल छाए नजर आएंगे। इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमश: 25 और 9 डिग्री के आस-पास रह सकता है। 15 फरवरी तक अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है।
ट्विटर पोस्ट
दिल्ली में सुबह नजर आई धुंध
#WATCH | Delhi: A layer of smog blankets several areas of the national capital.— ANI (@ANI) February 11, 2026
According to the CPCB, the AQI near Kartavya Path is 355, classified as 'very poor'. pic.twitter.com/irrlmc359H