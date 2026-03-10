उत्तर भारत के कई राज्यों में तापमान बढ़ रहा है

कहीं आसमान से बरसेगी आग तो कहीं बारिश की राहत, जानिए आज के मौसम का हाल

क्या है खबर?

नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदल सकता है। कुछ राज्यों में पारा 40 डिग्री तक पहुंच गया है, जिससे भीषण गर्मी का अहसास होना शुरू हो गया है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और गोवा में लू चलने और तापमान सामान्य से 4-6 डिग्री ज्यादा रहने का अनुमान है। दूसरी तरफ पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में 15 मार्च तक हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है।