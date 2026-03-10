कहीं आसमान से बरसेगी आग तो कहीं बारिश की राहत, जानिए आज के मौसम का हाल
नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदल सकता है। कुछ राज्यों में पारा 40 डिग्री तक पहुंच गया है, जिससे भीषण गर्मी का अहसास होना शुरू हो गया है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और गोवा में लू चलने और तापमान सामान्य से 4-6 डिग्री ज्यादा रहने का अनुमान है। दूसरी तरफ पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में 15 मार्च तक हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है।
इन राज्यों में बारिश से मिलेगी राहत
मौसम विभाग ने जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में 10-11 मार्च के लिए भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। दोनों राज्यों में 15 मार्च तक मौसम खराब रह सकता है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण बिहार, झारखंड, ओडिशा में 10-11 मार्च तक 30-50 किमी/घंटा की तेज हवा चलने के साथ बारिश की भी संभावना जताई गई है। IMD ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती परिसंचरण के कारण केरल और आंध्र प्रदेश में कहीं-कहीं बौछारें पड़ सकती हैं।
दिल्ली में 2 दिन पड़ेगी भीषण गर्मी
दिल्ली में आज से 2 दिनों तक भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है। इस दौरान दिन का तापमान 38-40 डिग्री और रात का 20 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश में भी गर्मी का असर दिखने लगा है। यहां अधिकतम तापमान सामान्य से 4-8 डिग्री अधिक दर्ज किया जा रहा है। हालांकि, कुछ इलाकों में सुबह के समय कोहरा भी देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश में अगले 4 दिनों में पारा 2-3 डिग्री तक बढ़ सकता है।
उत्तर प्रदेश के कौशांबी में नजर आया कोहरा
#WATCH | Uttar Pradesh: A layer of dense fog engulfs Kaushambi, reducing the visibility. pic.twitter.com/ynf5WWg3Ks— ANI (@ANI) March 10, 2026