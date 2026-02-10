दिल्ली से लेकर राजस्थान तक चढ़ने लगा पारा, जानिए पहाड़ों पर कैसा रहेगा मौसम

बर्फबारी पहाड़ों पर जारी है कड़ाके की ठंड IMD ने उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में बर्फबारी और हल्की बारिश होने का अनुमान जताया है, जबकि देहरादून, टिहरी और अल्मोड़ा में बादल छाए रहने और हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। हिमाचल प्रदेश की स्पीति वैली के कई इलाकों में बर्फ गिरेगी और बादल भी बरस सकते हैं। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भी मौसम खराब रहने के आसार हैं। इस दौरान 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है।

धुंध राजधानी में नजर आई हल्की धुंध दिल्ली में आज मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ इलाकों में सुबह के वक्त प्रदूषण के कारण हल्की धुंध नजर आ सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान 25 और न्यूनतम 10 डिग्री के आस-पास रहने का अनुमान है। अगले एक सप्ताह में पारा 27 डिग्री तक जा सकता है, जिससे हल्की गर्मी महसूस होने लगेगी। समीपवर्ती उत्तर प्रदेश में कोहरे का असर लगभग खत्म होता दिख रहा है, वहीं आज तापमान में 2-3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है।

