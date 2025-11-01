अगले 3-4 दिनों तक इन राज्यों में झूमके बरसेंगे बादल, जानिए दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम 

अलर्ट इन राज्यों में बरसेंगे बादल गुजरात के अहमदाबाद, गांधीनगर और कच्छ समेत कई जिलों में हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दूसरी तरफ मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में मौसमी गतिविधियां हो सकती है। मोंथा तूफान कमजोर पड़ चुका है, लेकिन इसके प्रभाव से ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में रविवार तक बारिश जारी रहने का अनुमान है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में शनिवार से तेज हवाओं और गरज के साथ भारी बारिश होने का अलर्ट है।

बारिश यहां भी हो सकती है बारिश उत्तर प्रदेश में 5 नवंबर तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है, वहीं बुंदेलखंड के पूर्वी इलाके में बिजली गिरने के साथ भारी बारिश हो सकती है। इसी के साथ बिहार के 9 जिलों में अगले 24 घंटे के भीतर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। 2 नवंबर के बाद तापमान कम होने के सर्दी का सितम बढ़ सकता है। इसके अलावा राजस्थान में आगामी 3-4 दिन दक्षिण-पूर्वी भागों में बादल बरसने के अनुमान है।

प्रदूषण राजधानी में कमजोर नहीं पड़ा प्रदूषण दिल्ली समेत NCR इलाके में भी ठंड दस्तक देने लगी है और सुबह-शाम के वक्त प्रदूषण के कारण कोहरा नजर आ रहा है। बारिश से प्रदूषण पर थोड़ी लगाम लग सकती है, लेकिन फिलहाल राजधानी में बारिश के आसार नहीं है। कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने का अनुमान है। 4-5 नवंबर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से कुछ जगह तेज बारिश होने से प्रदूषण से कुछ राहत मिल सकती है। इसके साथ ही ठंड भी बढ़ सकती है।

ट्विटर पोस्ट दिल्ली में वायु की गुणवत्ता खराब #WATCH | Delhi: The AQI at the AIIMS and the surrounding areas is recorded at 291 in the 'Poor' category as per the CPCB. pic.twitter.com/4yUKDOEIM8 — ANI (@ANI) November 1, 2025