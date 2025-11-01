LOADING...
होम / खबरें / देश की खबरें / अगले 3-4 दिनों तक इन राज्यों में झूमके बरसेंगे बादल, जानिए दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम 
कई राज्यों में अगले 5 दिनों तक बारिश होने के आसार हैं (तस्वीर: अनस्प्लैश)

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Nov 01, 2025
10:10 am
क्या है खबर?

चक्रवात मोंथा के बाद से ही कई राज्यों में मौसम बदला हुआ है। नवंबर की शुरुआत झमाझम बारिश हो सकती है। कुछ जगह सुबह-शाम कोहरा पड़ने से सर्दी का अहसास भी हो रहा है और आने वाले दिनों में तापमान तेजी से गिरेगा। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में अगले 2 दिनों के लिए मध्यम से तेज बरसात का अलर्ट जारी किया है।

अलर्ट 

इन राज्यों में बरसेंगे बादल 

गुजरात के अहमदाबाद, गांधीनगर और कच्छ समेत कई जिलों में हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दूसरी तरफ मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में मौसमी गतिविधियां हो सकती है। मोंथा तूफान कमजोर पड़ चुका है, लेकिन इसके प्रभाव से ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में रविवार तक बारिश जारी रहने का अनुमान है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में शनिवार से तेज हवाओं और गरज के साथ भारी बारिश होने का अलर्ट है।

बारिश 

यहां भी हो सकती है बारिश 

उत्तर प्रदेश में 5 नवंबर तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है, वहीं बुंदेलखंड के पूर्वी इलाके में बिजली गिरने के साथ भारी बारिश हो सकती है। इसी के साथ बिहार के 9 जिलों में अगले 24 घंटे के भीतर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। 2 नवंबर के बाद तापमान कम होने के सर्दी का सितम बढ़ सकता है। इसके अलावा राजस्थान में आगामी 3-4 दिन दक्षिण-पूर्वी भागों में बादल बरसने के अनुमान है।

प्रदूषण 

राजधानी में कमजोर नहीं पड़ा प्रदूषण 

दिल्ली समेत NCR इलाके में भी ठंड दस्तक देने लगी है और सुबह-शाम के वक्त प्रदूषण के कारण कोहरा नजर आ रहा है। बारिश से प्रदूषण पर थोड़ी लगाम लग सकती है, लेकिन फिलहाल राजधानी में बारिश के आसार नहीं है। कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने का अनुमान है। 4-5 नवंबर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से कुछ जगह तेज बारिश होने से प्रदूषण से कुछ राहत मिल सकती है। इसके साथ ही ठंड भी बढ़ सकती है।

ट्विटर पोस्ट

दिल्ली में वायु की गुणवत्ता खराब 

बर्फबारी 

5 नवंबर से बदलेगा पहाड़ों का मौसम 

नवंबर की शुरुआत पहाड़ी राज्यों में शुष्क मौसम से होगी, लेकिन 5 नवंबर से मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है। IMD ने उत्तराखंड के चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर, रूद्र प्रयाग और पिथौरागढ़ में भारी बारिश के साथ बर्फबारी होने का अनुमान लगाया है। हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। 4 नवंबर को हल्की बारिश के साथ बर्फबारी और 5 नवंबर को बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है।