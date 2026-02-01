हिमचाल प्रदेश से लेकर राजस्थान तक, आज बर्फबारी-बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट

दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश का सिलसिला शुरू होने से सर्दी ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। कई शहरों में ओलावृष्टि भी देखने को मिली है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, रविवार (1 फरवरी) को जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और उत्तराखंड में तेज बारिश और बर्फबारी होने के आसार हैं। दूसरी तरफ राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत 10 राज्यों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है।

बारिश दिल्ली में बारिश से बढ़ेगा सर्दी का जोर दिल्ली NCR में आज सुबह की शुरुआत बारिश और ठंडी हवाओं के साथ हुई। राजधानी में बिजली गिरने, तेज हवाएं चलने और घने कोहरे का यलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान अधिकतम तापमान 18 डिग्री और न्यूनतम 11 डिग्री के आस-पास रह सकता है। 1-7 फरवरी के बीच यहां 3 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेंगे, जिसके असर से बारिश की संभावना रहेगी। इससे सटे हरियाणा के करनाल में आज सुबह ओलावृष्टि देखने को मिली, जबकि कुछ जगह बारिश हुई है।

कोहरा इन राज्यों में रहेगा घने कोहरे का प्रकोप उत्तर प्रदेश में बारिश के साथ घने कोहरे का प्रकोप देखा जा रहा है। कुछ जिलों में ओलावृष्टि, 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार से हवा चलने और बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है। बिहार में आज घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे सुबह-शाम दृश्यता कमजोर रहेगी। मौसम विभाग ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में अंधड़ के साथ बारिश और ओले गिरने का अलर्ट जारी किया है। अलगे 2-3 दिनों ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है।

