देश में मौसम का अजब नजारा: उत्तर में आग, दक्षिण में मानसून का आगाज!

उत्तर प्रदेश के बांदा में पारा 47.6°C पर

उत्तर प्रदेश के बांदा में पारा 47.6 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा, जिसने सोमवार के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रात की गर्मी लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। वहीं दिल्ली के कुछ इलाकों में हवा की क्वालिटी भी खराब होती जा रही है और 'पुअर' कैटेगरी में पहुंच रही है।

दूसरी तरफ, तमिलनाडु और केरल जैसे दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश और गरज-चमक के साथ तूफान चल रहे हैं। IMD का अनुमान है कि साउथवेस्ट मानसून 26 मई तक केरल में जल्दी पहुंच सकता है, जिससे आने वाले दिनों में दक्षिण और पूर्वी हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा।