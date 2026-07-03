उत्तराखंड में आफत की बारिश, मुंबई भीगी; केदारनाथ मार्ग खुला, टीमें हाई अलर्ट पर देश Jul 03, 2026

मौसम विभाग यानी IMD ने उत्तराखंड के नैनीताल और बागेश्वर जिलों के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं, कई अन्य जिलों के लिए यलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मुंबई में भी खूब बारिश हुई है। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा बारिश माडीवी फायर स्टेशन में दर्ज की गई, जहां 150.2 मिलीमीटर पानी बरसा। मालाबार हिल और बी वार्ड ऑफिस में भी जमकर बारिश हुई।