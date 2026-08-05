उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा में IMD ने दी मूसलाधार बारिश की चेतावनी
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अगर आप उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड या हरियाणा में रहते हैं, तो ये खबर आपके लिए है। मौसम विभाग (IMD) ने बताया है कि 5 और 6 अगस्त को कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है। कई इलाकों में गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं और जोरदार बारिश हो सकती है। जिन जगहों पर अब तक कम बारिश हुई है, वहां इस बार सही मानसूनी बारिश का अहसास हो सकता है।
दक्षिण में चक्रवाती दबाव, नमी का बड़ा कारण
इस भारी बारिश की वजह दक्षिण उत्तर प्रदेश पर बना चक्रवाती सर्कुलेशन और उत्तर भारत में फैली मानसून ट्रफ रेखा है। इन दोनों की वजह से हवा में नमी बढ़ रही है, जिससे बारिश वाले बड़े बादल बन रहे हैं। सबसे ज्यादा बारिश उत्तर प्रदेश और बिहार में होने की संभावना है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को बाढ़ या भूस्खलन से सावधान रहना होगा।