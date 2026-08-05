उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा में IMD ने दी मूसलाधार बारिश की चेतावनी

अगर आप उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड या हरियाणा में रहते हैं, तो ये खबर आपके लिए है। मौसम विभाग (IMD) ने बताया है कि 5 और 6 अगस्त को कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है। कई इलाकों में गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं और जोरदार बारिश हो सकती है। जिन जगहों पर अब तक कम बारिश हुई है, वहां इस बार सही मानसूनी बारिश का अहसास हो सकता है।