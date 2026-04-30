हैदराबाद अलर्ट: 2 मई को पानी की कटौती! इन इलाकों में रहेगा असर देश Apr 30, 2026

हैदराबाद के लोगों के लिए एक अहम खबर है। 2 मई को सुबह 6 बजे से कई इलाकों में पानी की सप्लाई नहीं होगी, या फिर बहुत कम दबाव से पानी मिलेगा। पानी की यह कटौती एक बड़े मरम्मत कार्य की वजह से की जा रही है।

जिन इलाकों पर इसका असर पड़ेगा, उनमें रेड हिल्स, नंपल्ली, मल्लेपल्ली और बंजारा हिल्स के कुछ हिस्से शामिल हैं। अगर आप इन क्षेत्रों में रहते हैं, तो पहले से पानी भरकर रख लें।