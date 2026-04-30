हैदराबाद अलर्ट: 2 मई को पानी की कटौती! इन इलाकों में रहेगा असर
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हैदराबाद के लोगों के लिए एक अहम खबर है। 2 मई को सुबह 6 बजे से कई इलाकों में पानी की सप्लाई नहीं होगी, या फिर बहुत कम दबाव से पानी मिलेगा। पानी की यह कटौती एक बड़े मरम्मत कार्य की वजह से की जा रही है।
जिन इलाकों पर इसका असर पड़ेगा, उनमें रेड हिल्स, नंपल्ली, मल्लेपल्ली और बंजारा हिल्स के कुछ हिस्से शामिल हैं। अगर आप इन क्षेत्रों में रहते हैं, तो पहले से पानी भरकर रख लें।
हैदराबाद में असिफनगर बैलेंसिंग टैंक की सफाई
शहर में असिफनगर फिल्टर बेड पर मौजूद पुराने बैलेंसिंग टैंक की सफाई की जा रही है। यह टैंक भविष्य में पानी को साफ रखने और उसकी सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि पानी की सप्लाई बाधित होने से पहले ही पर्याप्त पानी जमा कर लें। जैसे ही यह काम खत्म होगा, धीरे-धीरे पानी की आपूर्ति सामान्य हो जाएगी।