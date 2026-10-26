महाराष्ट्र में बच्ची ने किसानों की मदद से अपनी गुल्लक तोड़कर मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराए 3,575 रुपये

वर्धा नाम की एक बच्ची ने अपने छोटे भाई के साथ मिलकर अपने गुल्लक से 3,575 रुपये मुख्यमंत्री राहत कोष में दान किए। यह पैसे उसने सूखे की मार झेल रहे किसानों की मदद के लिए दिए हैं। वर्धा के इस नेक काम ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का ध्यान खींचा। उन्होंने इस कहानी को ऑनलाइन साझा किया और इतनी छोटी उम्र में दूसरों की मदद करने की भावना के लिए वर्धा की खूब तारीफ की।