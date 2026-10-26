महाराष्ट्र में बच्ची ने किसानों की मदद से अपनी गुल्लक तोड़कर मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराए 3,575 रुपये
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वर्धा नाम की एक बच्ची ने अपने छोटे भाई के साथ मिलकर अपने गुल्लक से 3,575 रुपये मुख्यमंत्री राहत कोष में दान किए। यह पैसे उसने सूखे की मार झेल रहे किसानों की मदद के लिए दिए हैं। वर्धा के इस नेक काम ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का ध्यान खींचा। उन्होंने इस कहानी को ऑनलाइन साझा किया और इतनी छोटी उम्र में दूसरों की मदद करने की भावना के लिए वर्धा की खूब तारीफ की।
फडणवीस ने वर्धा की दरियादिली को सराहा
फडणवीस ने वर्धा के इस दान को दरियादिली की एक बड़ी मिसाल बताया। उन्होंने कहा कि छोटे-छोटे काम भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। उन्होंने वर्धा की इस सोच और दरियादिली की तारीफ करते हुए कहा कि दयालुता या किसी के लिए संवेदना रखने की कोई उम्र नहीं होती।